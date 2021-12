PD poston fotot nga aktiviteti për “8 Dhjetorin”

“8 Dhjetori përmes veprave të autorëve”

Një ditë e bukur kujtimi dhe reflektimi, me shkrimtarë, studiues dhe gazetarë, të organizuar nga FLD – Fondacioni per Liri dhe Demokraci , që bëri bashkë Dhjetoristët e vitit 1990 dhe të rinjtë e të rejat, që sot shikojnë me nderim sakrificat dhe kurajon me të cilën, 31 vite më parë, bashkëmoshatarët e tyre sfiduan regjimin komunist dhe nisën një kapitull të ri në historinë shqiptare, për të cilin do të jemi përjetësisht mirënjohës.