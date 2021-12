Dita Ndërkombëtare kundër Korrupsionit/ Basha: Koha për një angazhim të të gjithë shoqërisë për pastrimin e politikës

Dita Ndërkombëtare kundër Korrupsionit/ Basha: Koha për një angazhim të të gjithë shoqërisë për të ecur me vendosmëri përpara për pastrimin e politikës dhe përballjen me korrupsioni

Arsyeja pse fatkeqësisht Shqipëria renditet gjithmonë e më shumë e fundit për gjërat që ua lehtësojnë jetën shqiptarëve dhe e para për ato që ua bëjnë të pamundur atë, është korrupsioni. Është korrupsioni që varfëron qytetarët, që dëmton demokracinë, që shpopullon vendin, që vret besimin tek e ardhmja.

Ndaj këtë 9 Dhjetor, Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, përballë kapjes së shtetit nga paligjshmëria dhe pandershmëria, është koha për një angazhim dhe mobilizim të të gjithë shoqërisë për të ecur me vendosmëri përpara në përballjen me korrupsioni dhe të korruptuarit, për pastrimin e politikës nga abuzuesit dhe njerëzit e lidhur me krimin dhe korrupsionin, për një politikë të pastër në shërbim të familjeve shqiptare dhe mirëqënies së tyre.

#vettingnëpolitikë