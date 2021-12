Aksident me vdekje në Kavajë, gjendet i varur 35 vjeçari në Shkodër

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur këtë mëngjes, në afërsi të Bishtit të Zhurit në Kavajë.

Si pasojë e përplasjes nga një mjet, ka humbur jetën drejtuesi i një motomjeti.

Me datë 07.12.2021, rreth orës 09:40, në autostradë, në vendin e quajtur “Bishti i Zhurit”, mjeti me drejtues shtetasin R. H., ka aksidentuar motomjetin me drejtues shtetasin S. G., 66 vjeç.

Si pasojë e aksidentit, shtetasi S. G., ka humbur jetën në vendngjarje.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Gjendet i vetëvarur në banesë 35 vjeçari në Shkodër

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Shkodër këtë mengjes. Më datë 07.12.2021, rreth orës 07:45, në lagjen “Partizani” Shkodër, në banesë, është gjetur nga familjarët e tij, i pajetë dyshohet i vetëvarur shtetasi Gj. L. 35 vjeç.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër po vijon punën për zbardhjen rrethanave të ngjarjes.