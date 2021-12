Vodhën votat, 72 numërues kallëzohen në prokurori

72 numërues do të shkojnë për kallëzim penal nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, për shkak se akuzohen për parregullsi dhe vjedhje votash në zgjedhjet e 25 prillit. Raportohet se numëruesit janë nga qarqe të ndryshme të vendit ku kryeson Tirana me 7 qendra votimi.

Grupet e numërimit të votave përgjegjëse për shkeljet e konstatuara për saktësinë e numërimit të votave për kandidatë:

QARKU

1 Berat

2 Elbasan

3 Elbasan

4 Gjirokastër

5 Gjirokastër

6 Gjirokastër

7 Gjirokastër

8 Korçë

9 Lezhë

10 Shkodër

11 Shkodër

12 Shkodër

13 Tiranë

14 Tiranë

15 Tiranë

16 Tiranë

17 Tiranë

18 Tiranë

19 Tiranë

KODI QV DHE GRUPI I NUMËRIMIT

33052

1- D.O

2- F.O

3- K.K

4-E.Q

2780

1-E.K

2- Y.K

3- O.B

4- E.Z

2796

1-D.A

2- E.D

3- M.V

4- O.A

4247/1

1- A.Ç

2-G.SH

3- S.R

4- A.M

4383

1-V.B

2- TH.B

3-T.H

4390

1- P.SH

2-L.H

3- F.M

4223

1-N.K

2- D.D

3- E.S

4- E.G

3664

1- A.T

2- K.D

3-E.P

4-E.SH

0895

1- A.D

2-F.V

3- F.Gj

4- E.K

0162

1- P.K

2- A.M

3- A.T

4- R.D

0161

1-I.M

2- A.Ç

3- GJ.D

0150

1-GJ.V

2-K.Sh

3-E.P

4-S.S

2039

1-P.B

2-L.K

3-E.K

4-E.K

2039/1

1-E.GJ

2-L.B

3-A.I

4-G.L

2044/1

1-I.L

2-O.N

3-S.R

4-D.K

1650

1-E.M

2-A.T

3-B.G

1532

1-A.E

2-E.D

3-E.F

1877

1-E.B

2-I palexueshëm

3-B.H 4-K.S

1943

1-E.H

2- B.N

3-D.D

4- K.L