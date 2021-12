Basha publikon videon: Më 18 Dhjetor do të zgjedhim të ardhmen

Kuvendi i PD do të mishërojë shpresat më të mira të njerëzve për ndryshimin e Shqipërisë

“Kuvendi i Partisë Demokratike do të shënojë një pikë kthese pas 31 vitesh tranzicion. Më #18Dhjetor, ne do të zgjedhim të ardhmen, duke mishëruar shpresat më të mira të njerëzve, për të ripërtërirë besimin te politika, si mjet për ndryshimin e Shqipërisë🇦🇱”

Partia Demokratike nuk është e përçarë në qëllimin që ka. Partia Demokratike ka një kundërshtar, që është kundërshtar i shumicës të shqiptarëve. Retorika përçarëse, gjuha linçuese, është ajo që është problem për Partinë Demokratike. Unë jam për një kuvend të bashkimit, jo të përçarjes, të dialogut, jo të linçimit, të pozitivitetit dhe jo të negativitetit, i cili duhet të shënojë edhe një pikë kthese pas 31 vitesh tranzicion që nuk merr fund. Një kthesë që do të thotë që Partia Demokratike të mishërojë shpresat më të mira të njerëzve. Në këtë kuptim, po ju them dhe një herë, që me 18 Dhjetor, kushdo nga ata firmëtarë, që nuk e dimë se sa prej tyre janë delegatë apo jo, se nuk na lejuan që ta mësonim, sepse nuk ishte i interesuar të bënte një proces të rregullt, kanë mundësinë që me 18 Dhjetor të jenë në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike. Ta shprehin lirisht mendimet dhe qëndrimet e tyre.