77 vjetori i lindjes, Berisha: Mirënohje e thellë për Presidentin e pavdekshëm Dr. Ibrahim Rugova!

Sot ditelindja e Presidentit te pavdekshem Dr Ibrahim Rugova

Te dashur miq, sot eshte ditelindja e presidentit te pavdekshem te Kosoves Dr Ibrahim Rugova. Sot ne 77 vjetorin e lindjes Familja Rugova, miqte, te afermit dhe qytetaret e Kosoves dhe mbare kombi shqiptar perulen me nderimin me te madh, mirenjohjen me te thelle para kujtimit te Presidentit te ndjere Dr Ibrahim Rugova, intelektualit mendjendritur, shtetarit dhe politikanit gjeni e vizionar, arqitektit te Kosoves se lire, te pavarur.

Ne nje qendrim antikombetar Edi Rama bllokon me urdher te Beogradit prej 6 vitesh me radhe vendosjen e shtatores te Presidentit te ndjere Dr Ibrahim Rugoves ne Tirane por Ai ka nje fole ne zemren, ne lirine e çdo shqiptari dhe jeton dhe do jetoje per jete te jeteve ne kujtesen historike te kombit tone. sb