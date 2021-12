Video/ Basha: Interesi i një njeriu nuk mund të mbizotërojë mbi interesat e demokratëve dhe shqiptarëve

Basha: Interesi i një njeriu nuk mund të mbizotërojë mbi interesat e demokratëve dhe shqiptarëve që kërkojnë ndryshim. Partia Demokratike është e vetmja shpresë për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë #NjëPartiNjëKuvend #18Dhjetor Teksti i zbardhur i videos: Që interesi as i Sali Berishës, as i Lulzim Bashës, nëse do të ishte i godituri me një vendim non grata të Departamentit të Shtetit, nuk mund dhe nuk do të prevalojë mbi interesat e demokratëve. Interesi i një njeriu, kushdo qoftë ky, cilado qofshin kontributet e tij, nuk mund të prevalojë mbi interesat e demokratëve dhe dua ta them, interesat e Partisë Demokratike, që është alternativa e vetme ndaj këtij pushteti të korruptuar.