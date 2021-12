“Dallgët e mëdha mbuluan varka dhe skafe”/ Parandaloni të papriturat dhe mbroni financat tuaja me sigurimin në SIGAL UNIQA

Moti ka gjithmonë të papritura dhe kapriço dhe ndonjëherë shkakton edhe dëme njerëzore dhe materiale.

Përveç dëmeve në zonat e banuara, ata që i vuajnë më shumë këto pasoja janë ata që punojnë në det.

Trageti i linjës Brindisi-Vlorë u ankorua me disa orë vonesë pasi si pasojë e dallgëve të mëdha dhe erës së fortë ka këputur litarët dhe ka dalë sërish në det të hapur, e më tej ka qendruar në ishullin e Sazanit.

29 pasagjerë kanë pritur më shumë se 6 orë në det të hapur, ndërsa është pritur përmirësimi i kushteve atmosferike, për të bërë të mundur ankorimin e tragetit në Portin e Vlorës.

Nga ana tjetër, peshkatarët në Rradhimë u përballën ditën e djeshme me një situatë të pazakontë, teksa dallgët e mëdha mbushën me ujë varkat e tyre të peshkimit.

Ata luftuan me erën e fortë dhe dallgët që arrinin 6-7 ballë e që mbuluan varka, skafe e gomone.

Skafet që përdoren gjatë verës për të transportuar pushuesit rrezikonin të përplaseshin me shkëmbinjtë.

Sipas peshkatarëve, janë mbytur disa varka të vogla, ndërsa shprehen të shqetësuar pasi nëse situata përsëritet, koston për ta do ishin shumë të larta.

