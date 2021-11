Edvin Kristaq Koleka rikthen në skenë veprat e terrorit psikologjik të luftës së klasave!

Nga Sali BERISHA

Te dashur miq, ne kuadrin e rehabilitimit te trashegimise letrare terroriste te lufes se klasave, Edvin Kristaq Koleka ka urdheruar vendosjen ne skenen e Theatrit te njeres prej veprave me terroriste te luftes se klasave “Prefekti”. Ne kete veper autori me shpaten e luftes se klasave sulmon egersisht me emra real burra, gra dhe femije te familjes se nderuar te Qazim Mulletit, anetaret e te ciles krahas burgjeve dhe kampeve te perqendrimit te diktatures hoxhiste u perballen me terrorin psikologjik te propagandes puniste te rregjimit si personazhe te nje pamfleti çnjerezor.

Pseudovepra “Prefekti” eshte modeli i kolaboracionizmit ekstrem te pseudoshkrimtareve persekutor te cilet si kriminele te vertet shderruan krijimet e tyre ne instrumente te persekutimit e torturave psikologjike, ne hanxhar te vertet te luftes se klasave. Vendosja ne skene e kesaj vepre te zeze me urdher te Edvin Kristaq Kolekes eshte nje fyrje e rende per ndergjegjen qytetare e njerzore te shqiptarve, eshte shkelmimi mbi vuajtjet, sakrificat, martirizinin e elites se kombit dhe dhjetra mijra qytetarve shqiptare qe per vlerat e larta njerzore dhe hyjnore perjetuan kalvarin e eger komunist, eshte cinizem ekstrem, akt çnjerezor, dhunim flagrant i te drejtave te njeriut dhe hyjnizim i kasaphanes se luftes se klasave ne plojen e te ciles kryexhelati Enver Hoxha mori dhjetra mijra jete te pafajshme.

Duke shprehur solidaritetin tim te plote pasardhesve te familjes se nderuar Mulleti ju bej thirrje artisteve ne emer te dinjitetit njerezor, te drejtave te njeriut te heqin dore nga interpretimi i roleve te nje vepre qe u perdor si arme e partise per te terrorizuar anetare te nje familje te nderuar dhe elite e kombit. Une gjithashtu denoj me ashpersine me te madhe si nje akt klasist, te turpshem dhe çnjerezor rikthimin ne skene te Prefektit te luftes se eger te klasave te diktatures hoxhiste nga bastardi i bllokmenve hoxhist, Edvin Kristaq Koleka. sb