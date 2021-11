“Ulja e TVSH-së për produktet e shportës”/Basha: Është në ndihmë të bashkëqytetarët tanë që luftojnë çdo ditë me koston e papërballueshme të jetesës

E po ashtu të gjithë bashkëqytetarët tanë që luftojnë çdo ditë me koston e papërballueshme të jetesës, me çmimet e rritura të ushqimeve, energjsë dhe karburantit, nuk do të kenë mundësi të gjejnë një lehtësim nga ulja e tvsh-së për produktet e shportës nga 20% në 6% që ne propozojmë, sepse paketa fiskale që shoqëron këtë buxhet, nuk është për qytetarët, dhe as nuk pasqyron hallet dhe nevojat e tyre, por pasqyron grykësinë e qeverisë, të shtetit më të korruptuar në rajon e në Europë.

Dhe kjo grykësi pasqyrohet në vendimet e pamoralshme dhe të çoroditura që kjo qeveri ndërmerr, të cilat reflektojnë shkëputjen nga interesat e shumicës dërrmuese të qytetarëve.

Sepse kur nevoja e tyre është të paguajnë çmime më të ulëta për karburantin, shumë ndryshe nga sa bëri pak ditë më parë qeveria e Maqedonisë së Veriut, e cila uli çmimet e tyre, ky grup të korruptuarish dhe të paaftësh jo vetëm që nuk ul taksat që e bëjnë naftën që shqiptarët paguajnë ndër më të shtrenjtat në Europë, por vendos të godasë familjet dhe konsumatorët duke rritur me 6 lekë akcizën e gazit.

Ndërsa nga ana tjetër, po e njëjta qeveri që ngre akcizën e gazit, që mban taksën Rama prej 240 lekë për litër mbi karburantin, që refuzon uljen e TVSH-së për produktet e shportës, që u ngre fermerëve TVSH-në e inputeve bujqësore, vendos të ulë taksën e karburantit për klientët nga 65 lekë në 40 lekë për litër.

Pra jo 65 lekë për litër, siç deklaronin pak ditë më parë, por 40 lekë për litër.

Duke treguar qartë se edhe në kohë krizash, edhe në kohë të vështira për familjet dhe sipërmarrjet shqiptare, prioritet nuk kanë interesin tuaj, por interesat e tyre dhe të klientëve të tyre.