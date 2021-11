Basha: Sali Berisha riciklon akuzat e Edi Ramës, nuk do ta bunkerizojë PD-në

Basha në Twitter

I keqardhur sa poshtë ka rënë Sali Berisha që riciklon akuzat e Edi Ramës. Sali Berisha me asnjë trillim nuk do ta bunkerizojë PD për interesat e tij personale. PD është dhe do të jetë përjetë aleate e SHBA dhe askush nuk mund ta shndërrojë në mburojë të interesave personale!