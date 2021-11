Në Shqipëri do të ngrihet një kamp refugjatësh, lajmi publikohet nga mediat britanike

Emigrantët që tentojnë të shkojnë në Britani mund të akomodohen në një qendër azili në Shqipëri, sipas Daily Mail.

Ministrat po diskutojnë hapjen e një qendre azili në vendin e Evropës Lindore, e cila besojnë se do të vepronte si një pengesë për emigrantët që kalojnë nga Franca veriore.

Kushdo që kërkon azil në Britani pasi arrin në rrugë të paligjshme, si me gomone dhe varka të vogla, do të dërgohet në qendrën e re brenda shtatë ditëve, sipas Times .

Megjithatë, projekti do t’i kushtonte taksapaguesit britanik 100,000 £ për emigrant për fluturime dhe akomodim.

“Kjo është shpresa jonë e vetme, pasi asgjë tjetër nuk po funksionon”, tha një ministër i paidentifikuar për gazetën.

Raportet e mëparshme të planeve për qendrat e përpunimit në det të hapur, duke përfshirë përdorimin e platformave të papërdorura të naftës në Detin e Veriut të cilat u diskutuan vitin e kaluar përfundimisht rezultuan të pafrytshme.

Por gjasat për të nënshkruar një marrëveshje me Tiranën tani ‘dukeshin mirë’, tha një burim i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, pavarësisht se ministrja e jashtme shqiptare Olta Xhaçka e përgënjeshtroi idenë vetëm muajin e kaluar.

Zhvillimi i fundit në krizën e emigrantëve vjen pasi Sekretarja e Brendshme Priti Patel u zotua në fillim të kësaj jave të ndalonte ‘100 për qind’ të kalimeve të Kanalit nga Franca.

Por pretendimi i saj se kishte rënë dakord për planin me homologun francez Gerald Darmanin u kundërshtua më pas nga Parisi dje.

Të martën, rreth 80 emigrantë u fotografuan duke u ngjitur në gomone me fryrje në Francën veriore përpara se të shtyheshin në det dhe të fillonin udhëtimin e tyre për në Britani.

Gjithsej 1,185 njerëz kaluan kanalin të enjten e kaluar, duke eklipsuar nivelin e mëparshëm ditor prej 853. Në përgjithësi këtë vit, ka pasur më shumë se 20,000 kalime.

Në përgjigje të lajmeve në lidhje me planin për hapjen e një qendre azili në Shqipëri, një zëdhënës i Home Office tha: Emigrantët që bëjnë këto kalime të rrezikshme po vënë jetën e tyre në rrezik dhe është jetike që ne të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i parandaluar ata dhe për të thyer modelin e biznesit të bandave kriminale që shfrytëzojnë njerëzit.

“Njerëzit duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të sigurt në të cilin mbërrijnë dhe si pjesë e përgjigjes sonë është e rëndësishme që ne të kemi një parandalues ​​detar në kanal dhe të punojmë me partnerët ndërkombëtarë për t’i dhënë fund këtyre udhëtimeve të rrezikshme.”

Kur planet u raportuan për herë të parë nga The Sun muajin e kaluar, zëdhënësi zyrtar i kryeministrit shqiptar i cilësoi raportet si ‘absolutisht të pavërteta’.

Lajmi vjen pasi u sugjerua në mars se azilkërkuesit që kalojnë Kanalin ilegalisht për të arritur në Britani mund të dërgohen në një vend të tretë si Turqia.

Opsione të tjera në tryezë ishin ishujt në brigjet e Skocisë, Ishulli Man ose Gjibraltari.

Në atë kohë, organizatat bamirëse i cilësuan propozimet ‘çnjerëzore’, ndërsa një ekspert i imigracionit tha se megjithëse nuk kishte ligj që ndalonte një veprim të tillë, do të kishte ‘detyrim që të kishte një çështje gjyqësore për të’.

Të mërkurën, një studim i ri nga Këshilli Britanik për Refugjatët zbuloi se gati dy të tretat e migrantëve që kalojnë Kanalin për të arritur në Mbretërinë e Bashkuar janë me origjinë nga Lindja e Mesme.

Më shumë se 61 për qind e atyre që bëjnë udhëtimin e rrezikshëm përgjatë 21 miljeve drejt Calais në Dover janë shtetas nga vende të tilla si Irani dhe Iraku.

Numri më i madh i emigrantëve që mbërrijnë me varka të vogla janë nga Irani, me 3,187 shtetas iranianë që kanë arritur në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar nga janari i vitit të kaluar deri në maj të këtij viti.

Kjo përbën 26 për qind të të gjitha mbërritjeve me varka të vogla gjatë kësaj periudhe.

Shifrat tregojnë gjithashtu se 2,185 njerëz nga Iraku kaluan Kanalin gjatë së njëjtës periudhë.

Shifra përbën rreth 17 për qind të 12,195 emigrantëve që mbërritën në MB me varka të vogla në vitin 2020 dhe në fillim të këtij viti.

Kombësitë e tjera të Lindjes së Mesme në 10 vendet kryesore të njerëzve që mbërritën me varka të vogla përfshijnë kombe të shkatërruara nga lufta si Siria dhe Jemeni, së bashku me Kuvajtin e pasur me naftë.

Nga vendet jo të Lindjes së Mesme, numri më i madh i të ardhurve erdhi nga Sudani, në Afrikën verilindore. Rreth tetë për qind e mbërritjeve me varka të vogla ishin nga Vietnami, ndërsa rreth gjashtë për qind e njerëzve mbërritën nga Eritrea dhe një për qind nga Etiopia.

Të gjitha vendet në top 10, të cilat përbëjnë 91 për qind të të ardhurve në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar, janë vende ku abuzimet e të drejtave të njeriut dhe persekutimi janë të zakonshme, sipas Këshillit Britanik për Refugjatët.

Hulumtimi erdhi pasi gazetarët e MailOnline dëshmuan momentin që dy gomone me fryrje 50 këmbë të ngarkuara me deri në 40 emigrantë secila u larguan nga Franca veriore të martën në mëngjes.

Kujdestarët e kontrabandës hynë në det ndërsa emigrantët hipën në bord për udhëtimin e rrezikshëm në Britani, por ata nuk e bënë udhëtimin me ta.

Pavarësisht kalimeve të vazhdueshme dhe mungesës së progresit në ndalimin e tyre, zonja Patel kishte pohuar se kishte rënë dakord me Ministrin e Brendshëm francez Gerald Darmanin që të punonte për të parandaluar ‘100 për qind të kalimeve’ të Kanalit.

Zyra e Brendshme lëshoi ​​një deklaratë të përbashkët nga dyshja, e cila tha se ata kishin rënë dakord për masat për të “ndaluar kalimet e rrezikshme” të “rrugës vdekjeprurëse”.

Por ambasada franceze në Londër tha se shifra 100% ‘nuk duhet të paraqitet si një shifër e dakorduar’.

Patel dhe Darmanin zhvilluan bisedime të hënën mbrëma me Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën të përfshirë në një grindje të gjatë mbi mënyrën se si të trajtohet problemi i emigrantëve që kërkojnë të kalojnë Kanalin.

“Deklarata e përbashkët” e lëshuar më pas tha: “Si Sekretari i Brendshëm dhe ministri i Brendshëm ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin operacional.

“Duhet bërë më shumë për të ndaluar kalimet e rrezikshme.

“Ata ranë dakord të përshpejtojnë përmbushjen e angazhimeve të marra në marrëveshjen e përbashkët të korrikut 2021 për të përmbushur vendosmërinë e tyre të përbashkët për të parandaluar 100% të kalimeve dhe për ta bërë këtë rrugë vdekjeprurëse të pazbatueshme.”

Por ambasada franceze tha në Twitter: “Për rekord, shifra 100% nuk ​​u ra dakord mes Sekretarit të Brendshëm dhe ministrit të brendshëm francez @GDarmanin dhe nuk duhet të paraqitet si një angazhim i rënë dakord: nuk është.

“Dhe kjo nuk është pjesë e deklaratës së përbashkët”.

Megjithatë, në një konferencë për shtyp më 9 tetor, Darmanin tha se me burimet e duhura dhe mbështetjen e autoriteteve britanike, duhet të arrihet 100 për qind.