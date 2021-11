Zbardhet lista e ministrave, kryebashkiakëve dhe drejtorëve që rrezikojnë ndjekjen penale, Alibeaj: Do të zbatojmë ligjin!

Enkelejd Alibeaj: Do të presim deri në orën 16.00 dhe do të zbatojmë ligjin

Kryetari i Komisionit Hetimor për Zgjedhjet e 25 prillit, Enkelejd Alibeaj, zbardhi listën me 41 institucione të qeverisjes qendrore dhe lokale, që nuk kanë kthyer akoma përgjigjet për kërkesat e komisionit për hetim. Institucionet janë që nga Ministria e Brendshme apo e Rindërtimit deri tek Bashkia e Tiranës dhe 27 bashki të tjera.

Intitucionet

1. Drejtoria e përgjithshme e arsimit prauniversitar, nuk ka kthyer përgjigje.

2. Inspektorati i mbikqyrjeses se tregut, nuk ka kthyer përgjigje.

3. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, nuk ka kthyer përgjigje.

4. Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, nuk ka kthyer përgjigje.

5. Këshilli Kombëtar i Territorit, nuk ka kthyer përgjigje.

6. Minisitria e Brendshme

7. Minisrtia e Arsimit

8. Ministria e Drejtësië

9. Ministria e Mbrojtjes

10. Ministria e Kulturës

11. Ministria e Turizmit

12. Shërbimi Informativ Shtetëror

13. Drejtoria e Policisë së Shtetit

Bashkitë të cilat nuk kanë kthyer përgjigje

1. Berat

2. Kuçovë

3. Diber

4. Kruje

5. Cerrik

6. Patos

7. Lushnjë

8. Divjakë

9. Libohovë

10. Tepelenë

11. Këlcyrë

12. Shkodër

13. Dropull

14. Korçë

15. Maliq

16. Pustec

17. Tropojë

18. Lezhë

19. Mirditë

20. Vau i Dejës

21. Pukë

22. Tiranë

23. Kamëz

24. Vorë

25. Konispol

26. Durrës

27. Krujë

28. Mirditë

Afati për dorëzimin është deri sot në mbylljen e orarit zyrtar. Nëse deri atëherë nuk do të ketë përgjigje, Kryetari i Komisionit Alibeaj dekalroi se të gjithë do të ndiqen penalisht për shkelje detyre, një masë që e parashikon ligji për komisionet hetimore.

“Nëse në orën 160.00 të ditës së sotme pas kontrollit që sekretaria do të bëjë në protokollin e Kuvendit do të rezultojë që ka ende përgjigje të paardhura, do të konsiderohet që ky detyrim ligjor ndaj Kuvendit të Republikës, nuk është përmbushur dhe duke qenë i tillë së paku të reagojmë për të paraqitur kallzim penal për shpërdorim detyre ndaj këtyre institucioneve që nuk i janë përgjigjur këtij detyrimi ligjor “, tha Kryetari i Komisionit Hetimor për zgjedhjet e 25 Prillit, Enkelejd Alibeaj.