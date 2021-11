Rama, pasi iku me turp nga Vlora rikthehet si lugat nëpër pyje

Reagim i FRPD Vlorë

Me dhjetra kamera nëpër këmbë, me nënpunësit që i trajton si ish-aksionistët e dikurshëm të aksioneve ish-komuniste, lideri global e zhvendosi filmtoren e tij propagandistike në Pyllin e Sodës, Vlorë!

I ikur nga Vlora me turp, i ikur me 7000 vota më pak, rikthehet si lugat nëpër pyje, nën gjoja moton e dhembshurisë ndaj mjedisit, të pastrës dhe të bukurës.

Erdhi, filmoi episod-propagandën e radhës, skeçoi artistikisht pa dorashka, siç e ka bërë mrekullisht këto 8 vjet, dhe iku nga sytë këmbët.

Hipokrizi mbetet fakti se lidhja e tij me mjedisin, natyrën dhe pastërtinë mbeten zero; kujtojmë realitetin e prekshëm çdo ditë, të betonizimit jashtë çdo standardi urban te shumë e shumë siperfaqeve ish-rekreative; kujtojmë zëvendësimin e palmave simbol për qytetin tonë bregdetar me rrape e pisha; kujtojmë se lagje e lagje të tëra mbeten kapic me mbeturina te shndërruara gangrenë ndër vite.