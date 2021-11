Vokshi i nxjerr foton Ramës: E ke mendjen te mafia e ilaçeve!

Deputetja e PD, Albana Vokshi, u shpreh sot në sallën e Kuvendit se, Qeveria ka dështuar me vaksinimin, duke u renditur të fundit me këtë proces.

Vokshi tha se asgjë nuk funksionon sepse Kryeministri e ka mendjen të mbrojë nga ndëshkimi njeriun të cilit i dha tendera sekretë gjatë pandemisë.

Deputetja demokrate iu referuar shfaqjes së Ramës në Beograd, ku ai mbante një çadër me logon e “Farmanet”, pronari i së cilës ndodhet në arrest shtëpie, i akuzuar për kontrabandë medikamentesh në kohë pandemie.

“Shiheni këtë foto, është provë për lidhjen direkte të Edi Ramës me mafian e ilaceve. Tregoi se askush nuk jep tendera sekretë pa dijeninë e tij dhe pa përcaktuar më parë se kush do t’i marrë. Sa për kujtesë me tenderat sekretë, kompania që Edi Rama e ka për zemër dhe i bën reklamë nga Beogradi, në kulmin e pandemisë i shiti qeverisë maska dhe pajisje mbrojtëse 3-5 herë më të lartë se tregu. Sot pronari është në arrest për kontrabandë ilacesh.

Me këtë foto SPAK duhet ta marrë në pyetje Edi Ramën e do t’i bëjë nder shqiptarëve duke treguar që korrupsioni I vërtetë fillon dhe bëhet nga zyra e Edi Ramës”, tha Vokshi.

Në vijim ajo theksoi se ndërkohë, që gjithë shqiptarët merren me politikën e madhe, politikën e ditës, PS, PD, foltore…, ndërkohë që cdo ditë në shkallët e kryeministrisë, apo në komisionet parlamentare ministrat flasin për arritjet e spektakolare të Edi Ramës dhe Qeverisë, po harrojmë të trajtojmë disa çështje shumë të rëndësishme, po harrojmë të flasim sa duhet për sigurinë e fëmijëve tanë në shkolla.

“Katër herë rradhazi, brenda 2 javësh, ministrja e Arsimit refuzoi të vinte në Komisionin Parlamentar të shëndetësisë për të raportuar për masat e marra në shkolla për përballimin e pandemisë dhe me qesharakja ishte që e ndiqte mbledhjen e Komisionit on line.

Lind pyetja: çfarë e shtyn ministren Kushi të refuzojë komisionin? Kush i jep asaj guximin të shkelë Kushtetutën?? Kush i bëhet garant që asgjë s’do ngjasë me të??”, tha Vokshi.

Deputetja demokrate tha se mbrojtësi i vetëm i shkelësve të Kushtetutës në këtë sallë është Kryeministri Edi Rama.

“Shqipëria sot është në këtë gjendje sepse Edi Rama nuk e do arsimin, nuk i pëlqen të arsimuarit!! Nuk e ka pasur e s´do ta ketë kurrë prioritet arsimin dhe arsimimin.

Por sot, dështimi më i madh është pasiguria në shkollave”, tha Vokshi, duke shtuar se janë 81 raste dhunimi fëmijësh në shkolla gjatë periudhës prill-qershor 2021, ndër të cilat 44 raste të dhunës seksuale.

Çështja tjetër e trajtuar nga deputetja Vokshi ishte amendimi i marrëveshjes së Qeverisë me kompaninë Pfizer për një sasi prej 500 mijë vaksinash. Vokshi tha se si në rastin e menaxhimit të pandemisë, ashtu edhe në këtë të vaksnimit, Qeveria ka dështuar, jo vetëm për shkak të numrit më të lartë të viktimave në Europë.

“Sot, Shqipëria ka nivelin më të lartë të vdekshmërisë në rajon dhe Europë me 27,1%, më shumë se dyfishi i nivelit në Europë dhe më i larti në rajon. 16 mijë humbje jete më shumë se mesatarja e 2016-2019!! Keqmenaxhimi i pandemisë vazhdon të marrë jetë dhe askush nuk mban përgjegjësi. Vetëm në muajin tetor kanë humbur jëtën mbi 200 pacientë. Ndërsa ka zera se numri i viktimave është edhe më i lartë”, tha Vokshi. Sipas saj, Shqipëria renditet në vendin e fundit në rajon lidhur me vaksinimin, ku me doza vaksinash janë vetëm 31 % e qytetarëve, ndërsa niveli botëror është në kuotën e 39 %.

“Skandali nuk ndalet, me porosi të Ministres Manastirlliu, mjekët urdhërohen të braktisin pacientët e të shkojnë në Air Albania për shoën e rradhës të vaksinimit. Është skandaloze tu kërkosh mjekëve të lënë misionin e tyre në shërbim të pacientëve e të bëhën fasadë e propagandës qeveritare me një proces të dështuar tashmë”, tha Vokshi.

Ndërsa i drejtoi një apel qytetarëve që të vaksinohen dhe të mbrohen, Vokshi tha se opozita do të miratojë marrëveshjen me Pfizer, jo se ka besim te Qeveria, por te aftësitë e kompanisë.