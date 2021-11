Berisha: Rama në Serbi me një çadër të oligarkut të ilaçeve që ka bërë kërdinë me tenderat

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Edi Rama ka shkon në një takim zyrtar në Serbi duke mbajtur per reklame një çadër me logon e kompanisë farmaceutike të Sokol Topçiut, i cili njihet si oligarku i ilaçeve që ka bërë kërdinë me tenderat në shëndetësi me ndrikull Hajnine

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Kjo ndodhe vetem ku te blejne kembe e xhep. Turp! sb