Rama dhe Manja vendosin ti bejne vete vetingun notereve

Këshilli i Ministrave ka miratuar sot pr.ligjin i cili do të dërgohet në Kuvend për diskutim dhe parashikon kritere të reja për pranimet në sistemin e noterisë si dhe nxjerrjen jashtë këtij sistemi të noterëve që gjenden në kontakte të papërshtatshme me krimin e organizuar apo të dënuar për vepra të rënda.

“Në kriteret e reja që përcakton ligji, pjesë e shërbimit të noterisë s’mund të jenë, s’mund të bëhen dhe nuk do jenë as noterët që janë në listën e personave të shpallur sipas ligjit më fuqi në kuadër të masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, tha ministri i Drejtësisë Ulsi Manja.

Ulsi Manja: Sapo kaluam në qeveri pr.ligjin për ndryshime në ligjin për noterinë, nismë e rëndësishme që ka për qëllim forcimin e integritetit të profesionit e lidhet me besueshmërinë e publikut tek ky shërbim.

Ky ligj përcakton kritere të reja për futjen në profesionin e noterit dhe që kanë të bëjnë me mos përfshirjen në këtë sistem të personave që kanë lidhje apo kontakte të papërshtatshme me krimin e organizuar, ose persona të dënuar për vepra penale të rënda.

E këtyre kritereve të reja do i nënshtrohen edhe noterët që janë pjesë e shërëbimit noterial përmes inspektimeve proaktive që do ushtrojë ministria e drejtësisë.

Në këtë ligj përcaktohen kritere të reja për pranimin në këtë profesion si janë kriteret e pranimit për kandidatët për gjyqtarë e prokurorë në shkollën e magjistturës.

Po ashtu ligji i ri përcakton të njëjtat kritere për heqjen e licencës apo masave disiplinore si për gjyqtarët dhe prokurorët.

Ndryshimet që propozohen sot jo vetëm që përcaktojnë kritere të reja për ata që do të pranohen në sistemin e noterisë, por as më shumë as më pak është një proces vetingu për noterët që sot janë në këtë shërbim dhe kjo ka të bëjë me verifikimin e kontakteve të tyre me persona të dënuar.

Është veting për sistemin noterial në Shqipëri. Ligji për noterinë që është i vitit 2018 ka përcaktuar dhe mekanizmat e filtrimit. Është Ministria e Drejtësisë që përmes inspektimeve të planifikuara dhe hetimeve proaktive do ta bëjë filtrimin e këtij sistemi. Është një sistem i deleguar, por që përgjegjëse për këtë hetim është Ministria e Drejtësisë.