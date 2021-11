Qeveria e barsaletave! Zhupa: Shkarkimi i zv/Ministrit të Arsimit ndodhi kur po raportonte në parlament për buxhetin

Ina Zhupa: Ministren Kushi ose nuk e pyet njeri, ose tallet me parlamentin

Qeveria e barsaletave!

Sot ne komision ne oren 12:00 ministrja e arsimit Kushi u largua se do shkonte ne mbledhje qeverie dhe na la te pergjigjej zevendes ministri Rrumbullaku per pjesen e mbetur.

E delegoi ne mbledhje per te na dhene pergjigje para komisionit, nderkohe shkoi ne mbledhje tjeter per ta shkarkuar!

Ose ministren e arsimit nuk e pyet njeri dhe as nuk kishte ide qe do e shkarkonin zv ministrin e saj, ose ajo eshte tallur me parlamentin duke lene ne raportim dike qe ishte ne shkarkim!

Te dyja tregojne nivelin e pergjegjshmerise dhe profesionalizmin e kesaj qeverisje!