10 shenja që tregojnë se jeni të shëndetshëm

Pesha trupore nuk është treguesi i vetëm i shëndetit dhe nëse i plotësoni këto parametra mund të jeni të qetë dhe të dini se trupi juaj është i shëndetshëm

Ka disa tregues shëndetësorë që duhet t’u kushtojmë vëmendje. Nëse plotësohen të gjithë këta parametra dhe nuk vini re se keni ndonjë problem të veçantë shëndetësor, mund të jeni të qetë dhe të mos shqetësoheni aq shumë për barkun tuaj ose numrin që tregon pesha juaj.

Ju keni një jashtëqitje të rregullt

Jashtëqitja e rregullt nuk është vetëm çelësi i tretjes së shëndetshme, por edhe i gjithë trupit. Tretja e mirë është çelësi për reduktimin e proceseve inflamatore në trup, në mënyrë që lëvizjet e rregullta të zorrëve të jenë një tregues i shëndetit të trupit. Nuk ka një numër të saktë se sa herë në ditë ose javë duhet të zbrazni zorrët, sepse çdo organizëm është i ndryshëm dhe metabolizmi i një individi mund të jetë më i shpejtë ose më i ngadalshëm. Sipas Healthline, është normale që kjo të jetë një herë në ditë deri në tre herë në javë.

Urina është e qartë

Urina është treguesi më i mirë nëse jeni të hidratuar mjaftueshëm. Klinika Mayo deklaron se ngjyra normale e urinës është e verdhë e zbehtë, por që ndonjëherë mund të jetë më e errët për shkak të ushqimit që hamë ose ilaçeve që pimë. Nëse urina juaj është ende shumë e errët, pothuajse portokalli, është koha të filloni të pini më shumë ujë. Nga ana tjetër, nëse urina juaj është pothuajse e pangjyrë, ju ende jeni duke gëlltitur pak më shumë ujë.

Menstruacionet janë të rregullta

Nëse intervali midis periodave është 21 deri në 35 ditë dhe vetë periudha zgjat nga dy deri në shtatë ditë, mund të qetësoheni. Nëse cikli juaj është i parregullt dhe zgjat më shumë, sigurohuni që të konsultoheni me mjekun tuaj.

Ju mund të përballoni stresin emocional

Të gjithë duhet të jenë në gjendje të përballen me një sasi më të vogël stresi, por nëse vëreni se edhe në shfaqjen e parë të stresit, jeta juaj bëhet kaotike dhe nuk mund të kontrolloni mendimet dhe veprimet tuaja, është koha t’i drejtoheni një eksperti.

Ju keni një pamje të mirë

Aknet dhe acarimet e ndryshme të fytyrës mund të jenë shenjë e shëndetit të dobët. Shfaqja e akneve hormonale është shpesh rezultat i kushteve të tjera të fshehura shëndetësore dhe mund të jetë një shenjë se është koha për të vizituar një mjek. Lëkura është organi ynë më i madh, kështu që shumë inflamacione në trup mund të shfaqen. Lëkura e shëndetshme është gjithashtu një shenjë e një trupi të shëndetshëm, që nuk do të thotë se nuk keni nevojë të kujdeseni siç duhet për të me kremra dhe serume.

Ju lëvizni rregullisht

Nuk është e nevojshme të vraponi maratonë për të qenë të shëndetshëm, mjafton të bëni pak shëtitje çdo ditë ose të shtriheni mirë pasi të zgjoheni. Ushtrimet duhet të jenë pjesë e rutinës suaj të përditshme dhe për këtë arsye është mirë të zgjidhni një ushtrim që ju pëlqen dhe që nuk do t’ju jetë barrë. Joga, pilates dhe ecja janë zgjedhjet më të mira.

Ju dëgjoni oreksin tuaj

Nëse hani vetëm kur jeni të uritur, mund të dalloni kur jeni të ngopur dhe hani mjaftueshëm fruta dhe perime, jeni në rrugën e duhur. Disa ëmbëlsira apo pica nuk do të thotë që ju hani në mënyrë jo të shëndetshme, sepse është kjo liri për të shijuar ushqimin që është e rëndësishme për shëndetin tonë mendor.

Jeni të rrethuar nga miq

Ne kemi nevojë për miq në jetë kur e kemi kohën më të vështirë dhe ata gjithashtu na ndihmojnë të argëtohemi dhe kështu të shpëtojmë nga stresi. Marrëdhëniet e mira ndërpersonale janë të rëndësishme, kështu që hulumtimet tregojnë se njerëzit që nuk janë të kënaqur me punën e tyre do të qëndrojnë në të për shkak të marrëdhënieve të mira me kolegët.

Nuk jeni shpesh të sëmurë

Ftohjet, gripi dhe viruset e zorrëve dhe shpesh të anashkaluara? E shkëlqyeshme, është një shenjë se sistemi juaj imunitar është i fortë dhe trupi juaj i shëndetshëm. Kur kemi kushte të ndryshme inflamatore dhe probleme të tjera shëndetësore në trup, sistemi ynë imunitar shpesh vuan dhe ne bëhemi më të ndjeshëm ndaj sulmeve nga viruset dhe bakteret.

Ti fle i qetë

Kur kemi probleme shëndetësor ose jemi nën stres, do ta vërejmë menjëherë në gjumë. Nëse ju zë gjumi lehtë, flini të qetë dhe zgjoheni të pushuar në mëngjes, nuk keni pse të shqetësoheni shumë. Gjumi i mirë nuk është vetëm një shenjë e shëndetit, por gjithashtu na ndihmon të ruajmë shëndetin mendor dhe disponimin optimal, përcjell Mental Health Foundation.