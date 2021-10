Platformë e Çubrilloviçit shqipfolës/ Berisha thirrje prindërve: Refuzoni me neveri plotësimin e këtij formulari antifamilje

Nga Sali BERISHA

Miq, Kreu i Meduzes ka urdheruar ndrikullen e tij te arsimit te shperndaje femijeve ne kopshte dhe fillore nje formular ne te cilin ne nje akt amoral godet rend familjen, pirnderit defacto asgjesohen shnderrohen thjesht ne numra 1 dhe 2.

Te shnderrosh prindrit ne numra eshte perpjekje barbare, primitive te zevendesosh vlerat themelore, njerezore dhe hyjnore te familjes dhe ta shkaterrosh e shnderrosh ate ne diçka te pavlere. Ky akt agresiv ne rrafshin e vlerave themelor te individit, familjes dhe shoqerise shenon nje poshterim per prindrit qe jetojne por edhe ata qe prehen ne paqen e perjtshme.

Ky pershkallezim i ri i luftes se eger te Çubrilloviçit shqipfoles kunder qenies sone kombetare vjen pasi ai ka larguar ne 4 vite 530 shqiptar nga Shqiperia.

Ju bej thirrje prinderve te refuzojne me neveri plotesimin e ketij formulari antifamilje qe kerkon ti poshteroje ata para femijeve te tyre duke i shendrruar ne numera dhe tju shpjegojne femijve qellimet djallezore te formularit te Edvin Rames. Une gjithashtu denoj me ashpersine me te madhe politiken çnjerezore te denatyrimit, shnderrimit te prinderve ne numra dhe ftoj shqiptaret te protestojne kunder armikut te qenies se tyre Edvin Kristaq Rama. sb