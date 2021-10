“Masakra zgjedhore”/ Basha: Ja pse Komisioni Hetimor është i domosdoshëm

Basha: Komisioni hetimor i domosdoshëm për të penguar përsëritjen e gërshetimit të partisë, shtetit, krimit dhe oligarkisë si një nyje në fytin e shqiptarëve

Kryetari i PD, Lulzim Basha gjatë një konference për shtyp sëbashku me Sekretarin e Përgjithshëm, Gazment Bardhi dhe nënkryetaren e PD, Grida Duma, u shpreh se, Komisioni Hetimor është i domosdoshëm për të penguar përsëritjen e gërshetimit të partisë, shtetit, krimit dhe oligarkisë si një nyje në fytin e shqiptarëve

Në aksionin e saj politik në nisje të parlamentit, ndër të tjera Partia Demokratike ka kërkuar ngritjen e 3 komisioneve hetimore, një komision hetimor për masakrën zgjedhore, një komision hetimor për inceneratorët e mafies së dhe një komision hetimor për çështjen Becheti.

Siç e keni prë, Komisioni Hetimor për Masakrën Zgjedhore është ngritur, dhe pavarësisht përpjekjeve për ta sabotuar atë, vijon dhe ne do ta çojmë deri në fund zbardhjen e asaj që ndodhi me votën e shqiptarëve, me qëllim krijimin e të gjitha kushteve të domosdoshme për të penguar përsëritjen lidhjes të shtetit, krimit dhe oligarkisë si një nyje në fytin e demokracisë shqiptare.