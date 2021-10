Berisha nga Dibra, Ramës: Do të përballesh me demokratët për gjithçka ke bërë

Ish-Kryeministri Sali Berisha tha nga “Foltorja” e Dibrës se, në Shqipëri qeveritarët po vjedhin paratë e taskave të shqiptarëve.

Berisha tha se, sot një km rrugë të ndërtuar me taskat e shqiptarëve kushton 11 herë më shumë se ajo e ndërtuar me paratë e BE-së, për shkak se ato para nuk vidhen.

“Në Shqipëri si asnjë vend tjetër të botës çmimi i rrugëve të ndërtuara me taskat tuaja kushton 8 deri në 11 herë më shumë sesa çmimi i rrufëve që ndërthet me paratë e BE, sepse ato nuk vidhen dt nga qeveritarët shqiptarë”, deklaroi Berisha.

Berisha tha më tej se, Edi Rama ka bllokuar integrimin dhe e ka bërë vendin një vasal të Beogradit.

“Kjo qeveri e krijoi vetë krizën energjetike me vjedhje. Ky ka qenë viti, ta dini nga unë, ndër më të mbarët në prodhimin e energjisë. Ndoshta për herë të parë, Shqipëria ka prodhuar gjer në fund të shtatorit, 7.2 miliard kilovat/orë. Por këta kanë shitur energjinë në gusht dhe shtator, me 40 dhe 50 euro kilovatin, në një kohë kur në bursë ajo shitej 130 euro. Dhe tani dalin e blejnë me taksat tuaja 210 euro kilovatin. Kjo është katastrofë e krijuar tërësisht nga qeveria”.

“Këto tetë vite ylli ynë polar duhej të ishte integrimi në BE. Nordi ynë duhej të ishte ecja drejt BE-së. E kundërta ka ndodhur. Edi Rama u lidh në një mënyrë prej vasali me Aleksandër Vuçiç dhe në vend të nismave evropiane, nismës së Berlinit, ndërmori nismat e Serbisë së Madhe dhe të Vuçiçit. U angazhua në mënyrë antikombëtare në projektin e ndarjes së Kosovës. U angazhua në aleancë kundër Kosovës dhe shqiptarëve. Armik i betuar i qenies sonë kombëtare, e ka shndërruar Tiranën në megafon të luftës së ftohtë kundër Prishtinës. Dhe të gjitha këto me urdhër të Beogradit.

Ne nuk jemi kurrë që Shqipëria të bëhet vend vasal i serbomadhit Vuçiç, që përfaqëson një Millosheviç në vete. Sa i përket ultranacionalizmit, Vuçiç është po kaq i verbër dhe i egër sa padroni i tij. Ky njeri nuk njeh gjenocidin në Srebrenicës, një njeri që mohon masakrën e Reçakut dhe masakrat e tjera. Që nuk njeh gjenocidin ndaj shqiptarëve. Rama i mban ison dhe refuzon të njohë gjenocidin e luftës.

Ne do qëndrojmë dhëmb për dhëmb ndaj këtij regjimi që po spastron Shqipërinë dhe shqiptarët”, u shpreh Berisha.