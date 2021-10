Njihuni me Imuno-Terapinë/ Teknika e re futuriste e trajtimit të kancerit

Nga Ermand MERTENIKA

Inxhinier Bio-mjekësor

Imunoterapia është një lloj i trajtimit për shërimin e kancerit përmes së cilës rritet aftësia natyrore e trupit për t’u mbrojtur nga qelizat e kancerogjene.

Edhe pse shkencëtarët ende nuk janë plotësisht të sigurtë se si ndikon imunoterapia në kancer, deri më tani ata kanë

konstatuar se ajo definitivisht mund ta ngadalësojë ose ndalojë përhapjen e qelizave tumorale.

Ekzistojnë disa lloje të imunoterapisë, ndërsa më së shumti përdoren:

– terapia qelizore

– terapia me antitrupa

– terapia me citokinine

CAR T – terapia qelizore është një lloj i imunoterapisë, një mënyrë e re e trajtimit eksperimental përmes të cilit

sistemin imunitar stimulohet për t’i njohur dhe sulmuar qelizat e kancerit, por edhe sëmundjet e tjera.

Imunoterapinë disa ekspertë e konsiderojnë premtuese.

FDA (Administrata e Ushqimit dhe Barnave e SHBA) i miratoi edhe 2 ilaçe për imunoterapi të cilat do të përdoren në trajtimin e melanomës dhe leukemisë kronike limfocitike.

Ekspertët theksojnë se, për ta trajtuar kancerin, ata synojnë të punojnë në zbulimin e mënyrave të reja për ta forcuar imunitetin.

Kjo e sjell një qasje krejt të re të vrasjes së qelizave të kancerit.

Rëndësia e qelizave T

Qelizat T ndodhen në sistemin vaskular dhe janë jashtëzakonisht të rëndësishme në njohjen dhe shkatërrimin e infeksionit. Qelizat e kancerit sillen si qeliza normale, kështu që sistemi imunitar nuk kupton se ato janë të parregullta. Shkencëtarët i kanë modifikuar qelizat T që ato t’i njohin dhe sulmojnë qelizat e kancerit.

Temperatura e lartë është një shenjë që qelizat T po e bëjnë punën e tyre. Nëse mjekët nuk mund të arrijnë ta ulin temperaturën e trupit tuaj, ata duhet ta zvogëlojnë nivelin e qelizave T me ilaçe të tjera dhe ta përfundojnë trajtimin e kancerit.

Hulumtuesit vazhdojë t’i testojnë qelizat e modifikuara T në llojet e tjera të kancerit, si leukemia, limfoma dhe mieloma. Ata gjithashtu do të punojnë në modifikimin e qelizave T për trajtimin e kancereve më të zakonshme, si kanceri kolorektal, kanceri ovarian dhe kanceri i gjirit.

Kanceri mund të zhvillohet, sepse sistemi imunitar nuk e sulmon absolutisht çdo qelizë të kancerit. Sistemi imunitar pas një kohe bën pauzë, apo fillon të punojë më dobët dhe pastaj me kohë vazhdon të punojë siç duhet.

Sikur sistemi imunitar do të ishte në maksimumin e tij gjatë gjithë kohës, temperatura e trupit do të ishte e ngritur vazhdimisht dhe do të shfaqej skuqja e lëkurës.

Shkencëtarët tani janë duke u përpjekur që sa më shumë të jetë e mundur ta reduktojnë kohëzgjatjen e këtyre fazave gjatë të cilave sistemi imunitar punon më dobët.

Ky lloj i trajtimit duhet të jetë i suksesshëm në kancerin e mushkërive, Pankreasit dhe Melcise.

Megjithatë, ekziston një rrezik që qelizat T të fillojnë t’i sulmojnë edhe qelizat e shëndetshme të trupit. Kjo mund të shkaktojë probleme si koliti, hepatiti, skuqje të rënda të lëkurës, inflamacion të hipofizës dhe inflamacion të tiroideve.

Deri tani, ky lloj trajtimi ka ndihmuar në shërimin e melanomës, formës më të rrezikshme të kancerit të lëkurës.

Shkencëtarët shpresojnë se do të kenë rezultate po aq pozitive në trajtimin e kancerit të gjirit, mushkërive, qafës së mitrës, prostatës, kokës, qafës, tiroideve dhe veshkave, Pankreasit etj.