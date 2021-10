Bushati: Shqipëria ka pozicionimin më të keq në Europë për korrupsionin, por bosi i rilindjes premton satelitët në orbitë!

Nga Helidon BUSHATI

Teksa Edi Rama premton se do të lëshojë në hapësirë dy satelitë, korrupsioni në vend vijon të bëjë kërdinë.

Qytetarët e dinë dhe e jetojnë vetë çdo ditë, PD denoncon në vijimësi aferat me tenderat, si ato të Unazës së Tiranës, apo Tunelit të Llogarasë.

Po së fundmi, është publikuar raporti i Word Justice Project.

Shqipëria renditet e fundit në Europë, në Indeksin e Sundimit të Ligjit, për vitin 2020-2021, sipas “WJP”, një institut kërkimor ndërkombëtar me qendër në SHBA. Në krahasim me renditjen e 2018-2019, kur ishte në vendin e 71, jemi përkeqësuar me 12 shkalle.

Shqipëria ka pozicionimin më të keq në Europë dhe rajon, duke ia kaluar dhe Serbisë, që deri tani renditej e fundit. Shqipëria ka bërë një përkeqësim të dukshëm edhe në treguesin e kufizimit në fuqinë e qeverisë, ku renditet e 109-ta, krah shteteve si Afganistani, Mozambiku, Uganda, Kazakistani.

Ky indeks mat shkallën në të cilën ata që qeverisin janë të kufizuar nga ligji. Mat sa i pavarur është gjyqësori, sa funksionojnë agjencitë audituese dhe sa pavarësi kanë ato në kontrolle ndaj qeverisë; nëse zyrtarët hetohen dhe dënohen për shkelje; nëse mediat janë të pavarura; nëse zyrtarët zgjidhen sipas rregullave e procedurave të parashikuara nga kushtetuta.

Pikërisht, që njerëzit të harrojnë krizën, varfërinë dhe mbi të gjitha korrupsionin e qeverisë, bosi i rilindjes tregon përralla me satelitë e me orbitë.