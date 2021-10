Denoncimi i qytetarit: Më bënë vaksinë të skaduar, jam bërë shumë nervoz, s’kemi ku ta qajmë hallin

Ish-Kryeminsitri Berisha ka bërë publik mesazhin e një qytetari nga Prrenjasi, i cili shkruan se, gjatë dozës së dytë të vaksinës i kanë injektuar një flakon të skaduar.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Stop perdorimit te vaksinave te skaduara!

Qytetari dixhital denoncon krimin e vaksinimit me vaksina te skaduara.

Pershendetje dr Te urj shendet ne radhe te par familjerisht te me jesh mir : jam nga perrenjas sot kam ber vaksinen dozen e dyt .fajzer mirpo mbas si e bera une kostaova se vakesina me duket e skaduar si mbas muajit qe ka ne flakont .tani kjo qeverri cfar sigurije na jep qe na ben vaksin te skaduar . Jam ber shum nervos skemi ku ta qajm hallin prandaj po te shkruaj .dhe po ta coj dhe foto vaksinen. Dhe me fal per shqetesimin qe po te bej sot me dat 14 .10 . 21 e bera