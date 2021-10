Tensionet në veri të Kosovës, Kurti: Krimi dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka reaguar pas aksionit të Policisë së Kosovës në nivel vendi kundër kontrabandës.

Kurti ka bërë thirrje për qetësi në Komunën veriore të Mitrovicës, ndërsa ka njoftuar se aksioni i Policisë së Kosovës ka përfunduar.

Reagimi i plotë

Aksion i Policisë kundër krimit e kontrabandës në Prishtinë, Pejë dhe në veri e jug të Mitrovicës

Herët në mëngjesin e sotëm, Policia e Kosovës, me qëllim të luftimit të kontrabandës ka filluar operacione bastisjeje në disa lokacione të ndryshme në Prishtinë, Pejë e Mitrovicë (si në jug ashtu edhe në veri).

Këto veprime policore janë paraprirë nga hetimet intensaive dhe janë me urdhër e të bashkërenduara me prokuroritë dhe gjykatat kompetente. Janë sekuestruar mallra e dëshmi të tjera që paraqesin edhe prova materiale.

Krimi dhe grupet kriminale nuk do të tolerohen dhe do të luftohen. Kontrabandën do ta luftojmë e do ta parandalojmë.

Aksioni i sotëm policor ka përfunduar. U bëj thirrje qytetarëve në komunën veriore të Mitrovicës që të mos bien pre e disa medieve në Serbi që e mbrojnë krimin, korrupsionin dhe kontrabandën dhe duan ta politizojnë dhe etnizojnë atë.