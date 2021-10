Deputeti i Kurbinit zbulon skandalin: Qytetarët 3 javë pa marrë bonusin e qerasë

Nga Kastriot Piroli

Braktisja e madhe e qeverisë në Kurbin. Prej 3 javësh 1500 familje pa bonus! Qeveria të mos vjedhë për pak orë dhe të zgjidhë menjëherë problemin! Arben Ahmetaj mashtroi sërish sot banorët e Kurbinit. 2 vite pas tërmetit shkatërrimtar, të paktën 6 mijë laçjanë jo vetëm nuk kanë hyrë akoma në shtëpitë e tyre, por nuk marrin më as bonusin e qerasë. Bonusi duhet të ishte në llogaritë e qytetarëve prej datës 1 tetor. Sot është mesi i muajit dhe banorët e dëshpëruar gjenden përpëra llogarive bosh! 1500 familjet janë në gjendje mbijetese! Çdo ditë vonesë e bonusit të qerasë do të thotë që kryefamiljarët kanë hequr paratë e bukës së gojës së fëmijëve për të paguar qeranë, që ka marrë përsipër ta paguajë qeveria. Jam i bindur që Edi Rama dhe Arben Ametaj nuk duan t’ia dinë për jetën e vërtetë të vështirë të njerëzve të ndershëm, sepse ata jetojnë mes luksit. Vetë darkojnë te Nusreti, ndërsa për qytetarët e Kurbinit nuk paguajnë as detyrimin ligjor të bonusit të qerasë. Është e pafalshme kjo mizori kundrejt njerëzve më të pamundur. Qeveria ka para, por i ka për të vjedhur me tenderat e energjisë. Le të mos vjedhin për disa orë dhe t’u japin banorëve të Kurbinit urgjent bonusin e vonuar prej 3 javesh. Le t’i lënë llogaritë e rrogave të tyre bosh dhe të mos luajnë me bukën e gojës!