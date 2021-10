Basha shpërndan videon: Ne do bëjmë gjithçka me partnerët tanë britanikë, për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë

Vizita e ministres Morton

Kënaqësi të prisja sot ministren për Europën dhe Amerikat, të Britanisë së Madhe, Znj. Wendy Morton.

Ndava me të prioritetet e PD-së që nga garantimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, lufta kundër krimit të organizuar, prerja e lidhjeve të politikës me krimin dhe lirinë e medias.

Diskutuam për praninë e investimeve britanike në Shqipëri dhe përpjekjet e qindra mijëra shqiptarëve që jetojnë e punojnë ndershmërisht në Britani të mund të pajisen me dokumenta. Ne do bëjmë gjithçka me partnerët tanë britanikë, për një të ardhme më të mirë për Shqipërinë!