Basha: Rama po fsheh vjedhjen e radhës përmes OSHEE duke e justifikuar me “krizë”, siç bëri me tenderat sekretë gjatë pandemisë

Kryetari i PD, Lulzim Basha shkruan në një postim në Twitter se, Rama po fsheh vjedhjen e radhës përmes OSHEE duke e justifikuar me “krizë”.

Basha shprehet se, Rama po vepron siç bëri me tenderat sekretë gjatë pandemisë, siç bëri me tenderat e ushqimeve për familjet e goditura nga tërmeti.

Reagimi i kryetarit Basha në Twitter

“Krizë” për të fshehur vjedhjen: Thjesht po fsheh vjedhjen e radhës përmes OSHEE duke e justifikuar me “krizë”. Njësoj siç bëri me tenderat sekretë gjatë pandemisë. Njësoj siç bëri me tenderat e ushqimeve për familjet e goditura nga tërmeti.