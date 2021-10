Basha: 30 % e karburantit në Shqipëri hyn kontrabandë, PD do të depozitojë kallëzim penal në SPAK

Kryetari i PD, Lulzim Basha, në konferencën me gazetarët u shpreh se, 30 % e karburantit në Shqipëri hyn kontrabandë

Basha tha se, Partia Demokratike ka nisur hartimin e një kallëzimi penal të cilin do ta depozitojë në SPAK, me shpresën se nuk do të përfundojë tek dhoma e pluhurave.

“Sa prej jush që ka një automjet apo që njohin dikë që përdor një automjet, nuk e dinë që cilësia e karburantit shqiptar është mizerabël. Kjo për shkak të skemës së vjedhur të korrupsionit.

Dhe siç është bërë e qartë edhe sot në mbledhjen nga e cila doli edhe Rama, sipas burimeve të besueshme rezulton se, 30 % e karburantit në Shqipëri hyn kontrabandë. Por pyetja përse ndodh kjo? Si ka mundësi që nuk paguhet as taksë, qindra milionë euro që nuk futen në arkën e shtetit apo nuk përkthehen në pensione.

Ku shkojnë këto para? Sot po ju njoftoj se që nga dje, PD ka nisur hartimin e një kallëzimi penal të cilin do ta depozitojë në SPAK, me shpresën se nuk do të përfundojë tek dhoma e pluhurave”, tha Basha.