Deputetja Flutura Açka replikë me Felaj

Sigurisht që shqiptarët e gjykojnë vetë se, a është më mirë një recitim i imi apo kakarisjet e kaq viteve të zonjës Felaj. Megjithatë, une do t’i them zonjës Felaj dhe kujtdo tjetri këtu që edhe nga paaftësia mund të ndodhë genocidi dhe po t’i hyjmë mirë, ajo që ka ndodhur me koronën mund të jetë në kufij të genocidit. Prandaj të bëjmë kujdes kur flasim këtu dhe kur i drejtohemi shqiptarëve.