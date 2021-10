Basha: Në Slloveni, të paktën 5 vende anëtare me peshë, kanë vendosur që Shqipërisë nuk do t’i hapen negociatat

PËRGJIGJA E KRYETARIT TË PD, LULZIM BASHA PËR RAMËN NË SEANCËN E KUVENDIT

Zonja kryetare, po e nis me një procedurë! Të lutem, kryeministrit herë tjetër vendosja gotën e ujit të mbushur që mos ta ketë fytin e tharë gjatë gjithë fjalës. Ndoshta e ndihmon, ndoshta jo, sepse në qoftë se përsëritja e fakteve dhe e të vërtetave është nëna e dijes, dalja këtu për të marrë kohë për të përsëritur ato që thash unë, por të shtrembëruara dhe të gënjeshtërta, është nona e të keqes, edhe baba e të keqes në qoftë se doni. Shikoni pak të dashur qytetar se ku e zhvendos një debat që është për ju, për xhepat tuaj, për situatën ku ndodheni ju.

Shiko si do ta zhvendos në një kacafytje dhe protagonizëm personal. Njësoj si në ditët e para të pandemisë, ku na dilte dhe kur hapnim frigoriferin. Frigoriferi bosh nga ushqimet, po dilte koka e tij. Shikoni si e koncepton politikën ky. Shikoni si i drejtohet opozitës, moratorium heshtjeje, mbyllni gojën, pse? Sepse ka frikë nga e vërteta, sepse për vite e vite me radhë, në fakt për dekada edhe para se të ulej në atë karrige, edhe kur ishte kryetar i opozitës, edhe kur ishte kryetar i Bashkisë Tiranë, kështu e ka parë politikën, përmes syzeve të optikës së çfarë fiton apo humbet politikani, jo çfarë fiton apo humbet qytetari. Nuk i bëhet vonë këtij që raporti o OHDIR-it, në prioritetet që ka lënë e ka katandisur Shqipërinë në nivelin e Bjellorusisë të Lukashenkos.

Nuk e thotë ky, që në Slloveni, të paktën 5 vende anëtare me peshë kanë vendosur që edhe sikur që nesër Bullgaria t’ia heq veton Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë nuk do t’i hapen negociatat, pas atij raporti sepse nuk kanë në krye një kryeministër dhe një qeveri që ka ardhur përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, por përmes shkrirjes në një të shtetit me partinë si Lukashenko, përmes blerjes së votave me paratë e krimit dhe të korrupsionit që u zhvat ju, nga xhepat tuaj. Ju çon në kufij të mjerimit, pastaj t’ua blej votën, si Lukashenko. Vetëm një rekomandim mjafton për të kujtuar se ku e katandisi vendin në 8 vite në krye, ky na rreh gjoksin si studenti i vonuar i lëvizjes së dhjetorit. Shteti duhet të garantojë lirinë dhe sekretin e votës, njësoj si Lukashenko i Bjellorusisë.

E pra, për këtë rezultati me çdo kusht e duke shkatërruar shtetin, duke iu shkatërruar ju shërbimet, duke iu varfëruar që t’iu blejë votën, aleanca me krimin e organizuar që ka marrë dhen dhe e dinë të gjithë, e dinë të gjithë. Ai kryeministri që do të vij këtu pas disa ditësh, ka ngritur dy taskforca vetëm për të studiuar efektin e krimit të organizuar në vendin e tij dhe mbështetjen politike që i jep vendi që do të vizitoj të dielën. Po s’është i vetmi, të njëjtën me Britaninë e Madhe, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dinë të gjithë që ky vend nën drejtimin e tij është kthyer në një nyje të trafikantëve të krimit të organizuar, sepse i ndihmon ky për të mbajtur dhe marrë pushtetin dhe pastaj e ndan pushtetin me ta për t’iu vjedhur ju, për të vjedhur shqiptarët. Këto janë të vërtetat, prandaj nuk hapen negociatat, por shampanja është vu. Gishti tregohet drejt BE-së, drejt vendeve anëtare, me marrëzi delirante akuzon shtetet anëtare se po tregohen të padrejta. Jo, jo nuk po tregohen të padrejta, por po tregohen të pasinqerta. Këtë ua thash edhe unë në samitin e Partive Popullore.

Thojani autokratëve në fytyrë, pse si hapni negociatat. Tregojuni autokratëve të Ballkanit, gangsterëve politikë pse nuk i hapni negociatat, ose pse nuk avanconi në atë rast që i keni hapur. Sepse ju dini gjithçka dhe kjo është e vetmja mënyrë për të rikthyer kredibilitetin e Bashkimit Europian tek qytetarët dhe të qytetarëve tek Bashkimi Europian. Duke qëndruar për vlerat që këta i kanë shkelmuar. Për këtë rezultati dhe pushteti është gjithçka, për ne janë njerëzit. Dhe për njerëzit kemi bërë betejën tonë. Dhe pavarësisht masakrës zgjedhore të shtetit të bërë njësh me pushtetin dhe krimin e organizuar dhe paratë e korrupsionit dhe paratë e oligarkisë dhe fatkeqësive të shfrytëzuara për të grabitur votën nga pandemia tek tërmeti, pavarësisht të gjithave këtyre, unë dua t’u shpreh mirënjohjen të gjithë atyre që me guxim dhe kurajo prapë na dhanë forcën të jemi këtu kaq shumë në këtë sallë për të qenë zëri juaj.

Sot përball kësaj të keqeje dhe nesër prap me votën tuaj për ta larguar këtë të keqe. Sepse për ne gjithçka rrotullohet rreth jush dhe fatit tuaj, jo rreth pushtetit si qëllim në vetvete. Ndaj kjo nuk është një garë, as e brendshme e Partisë Demokratike, as me kundërshtarët tanë historik socialistët e ndershëm e të thjesht, jo! Kjo është një garë mes patriotizmit të vërtetë mes dashurisë për vendin dhe dhembshurisë për fatin e zi ku i ka katandisur kjo qeveri. Dhe pengut apo pengmarrësit të krimit të organizuar dhe të zyrtarëve të korruptuar të atij që i përdor dhe përdoret nga ata, të atij që është kukulla dhe i përdor ata si kukulla.

Është beteja mes llumit të tranzicionit shqiptar. Këtij këtu dhe çdokujt tjetër, politikan, oligark apo çfarëdo manteli që kanë 30 vjet pavarësisht çdo qeverie vetëm sa vijnë e pasurohen dhe bëhen më të fuqishëm dhe një shprese të re që po lind se Shqipëria mund dhe do të jetë ndryshe, mund dhe do të transformohet në realitet në ëndrrën që kishim në 1992-shin kur paraardhësit e tyre e detyruam të hiqnin do të nga monopoli i dhunës, i pushtetit dhe i propagandës vetëm për t’i parë të rikthyer me kostume të shtrenjta, me fjalim të lustruar, me qime të ndërruar por zakon të paharruar. Varfëri, terron, propagandë, ky është trinomi i këtij dhe i bandës që mban peng qeverisjen e vendit për mes masakrave zgjedhore. Kjo pra është e vërteta siç është e vërtetë që nga 230 milionë euro që i dha BE-ja vetëm 120 milionë ka disbursuar. 230 milionë euro të taksapaguesve europian. Ku janë të tjerat? Të tjerat ku janë? Pse nuk hapen shkollat? Pse shtyhen? Sepse në raste të caktuara nuk ka shkolla, sepse premtimi që shkollat do të ishin gati këtë vit nuk u mbajt si shumica dërrmuese e premtimeve të një rrenacaku me certifikatë 24 karat.

Ku është shkolla Naim Frashëri në Durrës? Ku është? Do të ndërtohet pak më tej se do të grabitet trualli për të bërë qendër tregtare, për të pastruar më shumë para të Art Çelave dhe të Gjush Dakove dhe të bandave të Durrësit para korrupsioni, para droge. Thatësia thotë, thatësia 10 milionë euro më shumë se çmimi i tregut tenderi i fundit, goxha thatësirë apo jo? Me çfarë e shuan këtë thatësirë? Ku shkojnë këto 10 milionë euro më shumë se çmimi i tregut? Sa prej tyre për të kompensuar blerësit e votave dhe të patronazhistëve dhe sa prej tyre direkt në xhepat e zyrtarëve të korruptuar e lart, e më lart e më lart deri në parajsat fiskale të vendeve ekzotike? Kjo është thatësira? Kjo është thatësirë për shqiptarët. Ato 10 milionë euro janë të shqiptarëve, ky i grabit. Me taksat që thotë nuk i kam rritur, nuk i kam rritur thotë taksat. Përkundrazi biznesi i vogël me taksë 0 dhe këtu ia vlen ta themi me fjalë të thjeshta atë që e kanë zbërthyer me mendjen e tij disa opinionistëve të nderuar dhe të pa kapur shqiptarë. Ky është si ai sadisti që ta mban dyllin e qiriut mbi plagë dhe ta heq vetëm që ti t’i thuash faleminderit. Ky nuk është mjeku, ta merr plagën dhe ta shëron me melhelm. Kështu pra edhe me biznesin e vogël. Kush i rriti taksat? Kush i fiti në TVSH? Kush, more kush? Ky këtu! Dhe kur ne i thamë jo se do të shkatërrosh bizneset, nuk dëgjoi derisa ekonomia ra.

Qindra, mijëra falimentuan, qepenat u mbyllën, shumë familje u larguan, disa vuajnë për bukën e gojës dhe tani ky i bëri 0. Por ato nuk hapen më, nuk hapen më as nga kampet e emigrantëve ku i ka çuar, as nga honet e varfërisë ku i ka degdisur. Kjo është politika e tij e taksave. Sepse politika e tij e taksave siç do politikë tjetër e ka degdisur vendin jo siç thotë opozita shqiptare, por Departamenti Amerikan i Shtetit me qeverinë më të korruptuar të Ballkanit. Hapeni dhe shfletojeni, e keni online raportin. Qeveria më e korruptuar në Ballkan sipas Transparency Internacional dhe Corruption Perceprion Indeks, 2 raporte. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit citon që kjo është qeveria më e korruptuar e Ballkanit.

Dhe sigurisht kjo impakton, ka efekt kudo, ka efekt tek varfëria, çmimet, ka efekt tek borxhet tuajat dhe borxhet e Shqipërisë, ka efekt tek integrimi që është stopuar jo prej Bullgarisë, por prej babëzisë, makutërisë. Aleanca me korrupsionin dhe me krimin e organizuar është produkt i vetëm i këtij njeriu dhe ne jemi këtu për të bërë gjithçka brenda dhe jashtë kësaj salle në aleancën me qytetarët shqiptarë për ta zhbërë këtë aleancë me korrupsion dhe krimin e organizuar një orë e më parë. Kështu që për t’i dhënë fund mashtrimeve dhe shpifjeve me të cilat fyt tharë dhe gjuhë shteruar u përpoq të mos jepte përgjigje çështjeve që ngrita jo në emrin tim, as të Partisë Demokratike, por në emër të qytetarëve shqiptarë për hir të të cilëve ndodhemi sot këtu.

Le ta përmbyll me dy gjëra që çdo kush i di e kush nuk i di mund ti shohë e ti kontrollojë fare qartë. 65% e çmimit te çdo litri karburant i shkon makutërisë dhe babëzisë, 240 lekëshi i taksës Rama nxjerr qindra, mijëra dollarë çdo orë nga xhepat e shqiptarëve të varfëruar dhe faturohet si rritje çmimesh në bukën e gojës , në ujin e pijshëm e në çdo aspekt tjetër te jetës apo të mbijetesës së tyre. Dhe e dyta është shumë relevante, kontrolloni çmimet e naftës sot dhe i thoni monobufit të propagandës, të shtypjes, mjeshtërit të varfërimit të shqiptarëve si e shpjegon, si e shpjegon diferencën mes çmimit të naftës apo të karburanteve në Austri dhe në Shqipëri, apo austriakët janë më të varfër se shqiptarët?! Si e shpjegon çmimin e karburantit më të lartë në rajon? Sigurisht qe shpjegim nuk ka, ka e do të ketë rrëke propagande të cilat tashme e kanë sh’bërë efektin e tyre për t’ju krijuar shqiptarëve një burg për mendjen e tyre. Le ta shpërthejmë këtë burg së bashku dhe me mendje të ndriçuar nga fakte që nuk vijnë Nga fjalët por nga dhembjet tuaja të përditshme e të përnatshme, pranë dhe larg fëmijëve tuaj, le ta largojmë llumin e tranzicionit në fronin e së cilës është ulur ky dhe ata që e ndjekin, le ti hapim Shqipërisë një ore e më parë rrugën e mohuar tash kaq vjet drejt zhvillimit, drejt përparimit e dinjitetit të çdo qytetari pavarësisht bindjeve politike.