Paloka: Ramës i duhen thyer turinjtë, jo t’i bëjmë makiazh!

Kryetari i Këshilli Kombëtar të PD, deputeti Edi Paloka ka reaguar ndaj deklaratës së Ramës në Kuvend, i cili tha se, “PD ka marrë tiparet e Partisë së Punës”.

Paloka shkruan në një postim në Facebook se, ky regjim përmbyset, nuk përmirësohet me këshilla opozitare. Ramës i duhen thyer turinjtë, jo t’i bëjmë makiazh!

Reagimi i plotë i Palokës

Une habitem me habine e atyre qe paskan pritur qe Rama te kishte ndryshuar…!

Per kete arsye e thashe qe diten e pare ne ate salle: “Fjalet me keta nuk kane me asnje vlere” . Ata thjesht duhen permbysur. Ky dhe vetem ky duhet te jete objektivi i opozites.

Ky regjim permbyset nuk permirsohet me keshilla opozitare. Rames i duhen thyer turinjte, jo ti bejme makiazh!