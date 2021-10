Apeli i CDC: Gratë shtatëzanë të vaksinohen sa më parë

Qendrat amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve lëshuan një rekomandim urgjent të mërkurën për gratë shtatzëna dhe ato që kanë lindur kohët e fundit për t’u vaksinuar kundër coronavirusit.

Gratë që përpiqen ose planifikojnë të mbeten shtatzënë dhe ato që ushqejnë me gji gjithashtu duhet të vaksinohen – por vetëm pak gra shtatzënë janë vaksinuar, tha CDC. Rezultati: mijëra gra shtatzëna në spital dhe më shumë të vdekur.

“CDC rekomandon fuqishëm vaksinimin kundër COVID-19 para ose gjatë shtatzënisë sepse përfitimet e vaksinimit tejkalojnë rreziqet e njohura ose të mundshme”, tha agjencia në një alarm shëndetësor, shkruan CNN.

Rreziku nuk është vetëm për nënën. COVID-19 në shtatzëni mund të shkaktojë lindje të parakohshme ose foshnje të lindura aq të sëmura saqë duhet të shkojnë direkt në njësinë e kujdesit intensiv. “Janë raportuar rezultate të tjera negative të shtatzënisë, të tilla si lindja e vdekur”, tha CDC.

“Shtatzënia mund të jetë një kohë e veçantë dhe një kohë stresuese – dhe shtatzënia gjatë një pandemie është një shqetësim i shtuar për familjet. Unë i inkurajoj fuqimisht ato që janë shtatzënë ose që konsiderojnë shtatzëninë të flasin me ofruesin e tyre të kujdesit shëndetësor për përfitimet mbrojtëse të vaksinës anti-COVID për të mbajtur foshnjat dhe veten e tyre të sigurt”, tha Drejtori i CDC Dr. Rochelle Walensky në një deklaratë.

Javën e kaluar, Dr. Dana Meaney Delman, drejtuese e CDC në imunizimin e nënave, i tha Komitetit Këshillimor të CDC për Praktikat e Imunizimit në lidhje me tendencat shqetësuese midis grave shtatzëna.

“Ne e dimë se për shkak të COVID-19 disa fëmijë do të rriten pa nënat e tyre. Ne e dimë që vaksinat anti-COVID janë të sigurta dhe efektive. Nëse jeni shtatzënë, keni kryer lindjen, ushqeni me gji, jeni duke u përpjekur të mbeteni shtatzënë tani ose do përpiqeni të mbeteni shtatzënë në të ardhmen, ju lutem vaksinoheni”.