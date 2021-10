Shqiperinë e ka marrë peng Rama dhe jo Bullgaria me Maqedoninë e Veriut, as BE

Nga Tritan SHEHU

Rama mbas takimit me Borell perseri kerkon te fshihet si struci per deshtimin e tij te radhes ne procesin tone te integrimit.

Integrimi europian eshte nje proces individual i cdo shteti ne baze te standarteve te plotesuara.

Edhe vete Borell e theksoi kete kur tha se presim rezultate konkrete nga cdo vend.

Fatkeqesisht Shqiperise qe prej vitit 2014 jo vetem nuk po i pakesohen kushtet qe duhet te plotesoje, por po i shtohen nga 3 ne 7 ne 9 e tashti u bene 15.

Pra fatkeqesisisht ky Kryeminister po e con vendin mbrapa ne procesin e integrimit cdo dite si pasoje e keq qeverisjes.

Por dhe me keq, Rama nuk e do integrimin europian, ai perpiqet per “integrimin lindor”, si e vetmja hapesire ku ka vend per ate.

Dhe pastaj kerkon te fshehe kete realitet kur deklaron:

Shqiperia eshte marre peng nga konflikti Bullgari-MV e pa aftesia e BE.

Genjeshter me bisht kjo!