Borxhi publik 11 miliardë Euro, Qeveria ka kërkuar një tjetër hua tek Banka Botërore

Nga Xhelal MZIU

Qeveria shqiptare ka kërkuar një tjetër hua tek Banka Botërore, projekt për Zhvillimin e Ekonomisë Blu të integruar!

Kjo qeveri e ka dërguar në 11 miliardë Euro borxhin publik, pa llogaritur PPP dhe borxhet e brendshme të pa paguara!

Borxhi aktual është mbi 90%, nga më pak se 67% që ishte në 2013 !

Rilindja premton se brenda 4-vitesh do të ulet 60%, kjo është një gënjeshtër, me një ritëm prohresiv vazhdon marrja e borxheve, ku pas katër vitesh do kemi një borxh tre shifror !

Shuma 80 milionë dollarë do të merret nga Ministria e Financave dhe zbatuese Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit !

Zona për zbatimin e projektit është Vlora që ka potencial për të tranzituar nga gri në një zhvillim blu të qëndrueshëm dhe elastik, thuhet në dokument.

Zgjidhja e vetme largimi i kësaj qeverie gënjeshtare, që ka rritur borxhin e papunësine dhe ka rritur varfërinë dhe eksodin masiv!