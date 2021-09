Rama, “rrufe pritëse” për Vuçiç ndaj kërkesave të drejta të Kosovës

Nga Tritan SHEHU

Rama, “rrufe pritese” per Vucic ndaj kerkesave te drejta te Kosoves.

Ai, tellalli i “Ballkanit te hapur” ku pikerisht Brukseli perjashtohet, sot po kerkon qe “BE te ndermjetesoje” per targat!?

Kete deklaron Rama para pak, duke ndare dhe detyrat: “Kosova te dialogoje, Serbia te bashkepunoje”.

Dhe me keq dashje i permend Kosoves taksen 100%, kur pikerisht ne kete rast qendrimi, qe u mbajt nga nderkombetaret per ate, duhet te implementohet tashti ndaj Serbise, pikerisht per te pranuar reciprocitetin, jo vetem per targat, por ne pergjithesi ne maredheniet me Kosoven.

Ne vend qe Kryeministri i Shqiperise te solidarizohet plotesisht me Kosoven duke e inkurajuar ate per zgjerimin hapave te reciprocitetit, ai perpiqet ta minimizoje kete vetem me targat, “duhet shmangur bumerangu i ngrirjes se konfliktit ne kete pike”. Indirekt keshtu ai fajeson Kosoven si burim konflikti e i kerkon asaj te mos vazhdoje me kerkesat e saj per zgjerimin e reciprocitetit.

Reciprociteti eshte ne themel te maredhenieve midis shteteve sovrane, “A-ja” e bashkejeteses demokratike e te lire midis vendeve e popujve.

Pa dyshim jo brenda “Jugosllavise se Re” te Vucicit kjo, por ne nje hapesire demokratike sic eshte BE.