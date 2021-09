Qindra qytetarë dhe studentë kanë protestuar edhe sot në Tiranë kundër vendimit për vaksinim të detyruar.

Ata argumentojnë se vaksinimi me detyrim është shkelje e të drejtës së njeriut.

Por ndërkohë pas mjekëve arsimtarëve dhe studentëve me detyrim do të kenë vaksinën të gjithë punonjësit e administratës dhe kompani private me një numër të lartë punonjësish.

Mes qytetarëve që po protestojnë kundër vaksinën është edhe Sazan Guri.