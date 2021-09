Zbulohet pse Donaruma u largua nga Milani

Mino Raiola këmbëngul se Gigio Donnarumma nuk e tradhtoi Milanin dhe nuk ka dyshime se ai do të bëhet portieri i parë në PSG.

Donnarumma, 22 vjeç, iu bashkua gjigantëve të Ligue 1 në një transferim falas pas përfundimit të kontratës së tij me Rossonerët në verë.

“Më vjen keq për mënyrën se si u trajtua, ai nuk e tradhtoi Milanin, ai bëri një zgjedhje të jetës, mund të ishte larguar katër vjet më parë dhe nuk e bëri atë”, tha Raiola për Rai Sport.

Agjenti konfirmoi se Juventusi ishte në bisedime për të nënshkruar me italianin dhe këmbëngul se Donnarumma do të bëhet portieri i parë në PSG.

Reprezentuesi italian bëri debutimin e tij në Milano në moshën 16-vjeçare në vitin 2015. Ai pati 251 paraqitje me Rossonerët.

Donnarumma u emërua Lojtari i Turneut në UEFA Euro 2020 pasi shpëtoi goditjet vendimtare të penalltisë kundër Spanjës dhe Anglisë.

“Unë mendoj se Juventusi do të pendohet që nuk ka nënshkruar me Donnarumman për një kohë të gjatë dhe jo vetëm me Juventusin,” tha Raiola.

“Nuk ka asnjë mosmarrëveshje me Keylor Navas në PSG, Gigio do të luajë”.

Donnarumma ka luajtur vetëm një ndeshje me gjigantët e Ligue këtë sezon dhe ishte në stol në ndeshjen hapëse të PSG në Ligën e Kampionëve kundër Club Brugge këtë javë.