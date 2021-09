Duma: Fatkeqësisht me Ramën asgjë e mirë nuk i pret shqiptarët!

Fjala në Kuvend e nënkryetares së PD, Grida Duma

PROGRAM QEVERISËS!

Ky pritet të jetë një document tejet serioz, i konsultuar mirë, I shkruar me

profesionalizëm, se nga ky document varet jeta e shqiptarëve.

E shfletova dy herë, e të them të drejtën rimendova: “ne i kërkuam dy ditë dy

ditë për të analizuar këtë document, por paskan pasur të drejtë ata, se e kanë

dtur që jo dy ditë jo një po as një orë nuk duhet për të analizuar këtë hartim

mediokër.

E hapa e mbylla dhe pashë formatimin kopertinën; e më rierdhi në mendje një

skenar hollivudian, protagonisti ishte kandidat për në kongres përe një cast e

kuptoi se strategjia e konsulentëve ishte e gabuara dhe doli nga skaleta, hoqi

njërën këpucë e ngriti lart e ju drejtua turmës e I tha: … e gjeni dot sa më kanë

kushtuar këto këpucë që duhet të vishja sot… “ turma u corientua e bërtiste të

ndryshmë… dhe ai I tha..ok ok por mbani parasysh që cmimit real do ti shtoni

dhe 4000 dollarë të tjera se aq kanë kushtuar konsulentët për të vendosur se

cilin tip këpuce duhej për sot.

Tek ky document kam bindjen dhe qartësinë që kushton më shumë kartoni dhe

kopertina se pseudo mendimi strategjik që është bluar në të.

RILINDJE; RIMEKËMBJE; RINGRITJE; RINDËRTIM; një RI RI RI që tingëllon Rimë

e që kumbon RINGINJIE.

Patjetër duket qartë nga ky nivel paraqitje në përmbajte të këtij dokumenti që

Ca rilindas do ringinjen shpejt në kohe ndërsa shumica e shqiptarëve do

varfërohen dhe jo nginjen por do të thinjen para kohe.

Mungesa e seriozitetit dhe profesionalizmit; gabimet në strukturë e në

konceptim në këtë dokument janë qesharake deri në mëkat. Them deri në mëkat

se di mirë që ka mes jush profesionistë që mund ta bënin së paku në letër një

punë më të mirë, por jo, ju zgjidhni këtë pacavure.

– Merreni jepjani nje nxënësi të klasës së nëntë, jepjani një gjimnazisti një

shqiptari që ka lindur në një kohë e botë më të lirë e do ta qeshë dhe

përqeshë.

– SEPSE CDO MENDJE E LIRË QË ZHVILLOHET DHE ZHVILLON NUK MUND TË

KONCEPTOJË NJË STRATEGJI ZHVILLIMI PA ASNJË REFLEKTIM.

Zhvillimi ndërtohet mbi përvojën mbi eksperiencën mbi kolrigjimin e

dobësive

I gjithë ky document nuk reflekton asnjë problem, zero, në tetë vite qeverisje

cdo gjë duket se ka ecur si në rrugë qiellore… dhe është për të qeshur e qarë

bashkë se sin ë Programin Tuaj qeverisës fatkeqësitë natyrore janë FAT. Ato kanë

ardhur nga Zotat të ndëshkojnë shqiptarët për të lartësuar shtetareët… kur ke

rilindjen… ,, fq 4 …

Duke kërkuar durimin e madh të shqiptarëve do tí tregoj cilësinë këtij dokumenti

nga ku varet jeta e tyre.

Tabela e Lëndës Faqe 10 – Shqipëria e forte… prezantimi … faqe 35 shqipëria e

fortë ,…

KUDO KU Të ndalosh e ta lecosh MUND TË POHOSH ME TRISHTIM QË ËSHTË

NJË PACAVURE HARTIM ME RIMË PËR PËR PARTINË.

– Diku NËPËR TË ku keni future ndonjë shifër thoni se në 2020 – 2021 keni

rritur ndihmën ekonomike; ironi e madhe që e deklaroni vetë, se këtë kam

thënë kur miratuar refemën e ndihmës ekonomike që do ta përdorni si

litai në qafën e hallexhiut për vota. Dhe e bëtë!

Ju me ndihmën ekonomike me rindërtimin bëtë Racizëm politik, nuk ka

poshtrim më të madh se të dëshmosh për mjerim për racionin e ushqimit që

nuk ja japin se sjanë rilindas.

Nuk ka poshtrim më të madh se të thoni që po jetojnë vullnetarisht në cadra, ra

ata rrezikojnë të vdesin nga sëmundjet në qie të hapur se qenkan afër tokës

bujqësore që është djerrë se skanë as subvencione sa Maqedonia e Veriut. Ata

jetojnë në cadra se fondet e rindërtimit u përdorën për të detyruar votat. Në

muajin e fundit në qyteza me 10 mijë votues këshillat bashkiakë miratuan lista

me mijëra familje për ti mbajtur peng në këmbim të votës.

Nëse me ndihmën ekonomike bëtë racizëm politik me politikën e jashtme po

bëni PATRONAZHISTIN POLITIK, me Kosovën, Kryeministri I Shqipërisë bën të qeshë

Vucicic që të dy të përqeshin Kurtin.

Të nderuar Kolegë Ky document është prova që fatkeqësisht asgjë e mirë nuk

I pret shqiptarët. Të nderuar kokegë demokratë dhe të opozitës Nuk është

cështja të jemi kundër për shoË a për kundërshti, është cështja të bëjmë detyrën

ndaj shqiptarëve në cdo vështirësi.

Na pret shumë punë, me mendjen që njerëzit e kanë përcjellë vullnetin e vet tek

ne për ti mbrojtur se votat që na kanë dhënë këtë herë si ndoshta asnjëherë janë

vota sacrifice jete.