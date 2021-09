Basha: Në betejën mes të shkuarës dhe të ardhmes PD ka zgjedhur aleancën me qytetarët, Rama krimin dhe klientët e tij

E di që cinizmi dhe mosbesimi mund të jenë penguese për disa kohë.

E di, e shohim të gjithë-kush nuk e sheh? –se sa e si është investuar e vijon të investohet shumë për të mbajtur vendin në stausquonë e sundimit afatgjatë të një kaste në qeveri dhe rreth saj.

Interesi dhe beteja e kësaj kaste është të ndalë të ardhmen ku ligji, liritë, shanset e barabarta, puna, dinjiteti, rritja e mirëqenies të jenë shija e jetës së gjithsecilit në këtë vend.

Beteja jonë është tjetër. Ne po bëjmë e do të bëjmë çmos që horizonti i Shqipërisë normale të hapet. Dhe do të hapet.

Por, mbi të gjitha, jam i bindur se në këtë betejë midis së shkuarës dhe të ardhmes, kjo Parti Demokratike, mbi vlerat dhe parimet perëndimore të së cilës Shqipëria u ngrit nga hiri i një regjimi gjakatar, ka forcën, energjinë dhe vizionin për të sfiduar cdo regjim dhe për të përqafuar ambicien e shumicës së shqiptarëve që duan ndryshim.

Të dashur bashkëqytetarë,

Në momente të vështira të historisë, shprehjet më fisnike të angazhimit kanë qenë përherë zgjedhjet e guximshme, të cilat kanë krijuar mundësi që deri në një moment më parë dukeshin të pamundura, të paarsyeshme.

Gjithmonë ka ekzituar një hapësirë midis qytetarëve dhe partive, për shkak të pakënaqësive, zhgënjimeve apo antipative të reja apo të vjetra.

Në disa momente kjo hapësirë është si një hendek i madh, shpesh herë për shkak të partisë që nuk reflekton mjaftueshëm shoqërinë. Ndërsa në momente të tjera kjo hapësirë është vetëm një hap larg, sepse qytetarët dhe partitë shohin mundësinë e ndryshimit nëpërmjet njëri-tjetrit.

Ky moment ekziston sot, dhe është detyrë qytetare të hedhim një hap drejt njëri-tjetrit.

Sfidat që kemi përpara janë të shumëllojshme.

Nga ato madhore, si frenimi i shpopullimit, që po mpak familjet dhe po mbyll shkolla anembanë vendit, tek ato të përditshmet por jo më pak të rëndësishme, që kanë të bëjnë me kostot e jetesës, me shkollimin e fëmijëve, me punësimin, lirinë e sipërmarrjes dhe krijimin e kushteve për një jetë më të mirë këtu në vendin tonë.

Unë e di që ky komb dhe kjo shoqëri, ka një energji të madhe për të cliruar, ka vetëdije dhe dhembshuri për të mos qëndruar e pavendosur përballë kërcënimeve të mëdha, dhe, mbi të gjitha, ka kurajon për t’u bërë pjesë aktive në zgjidhjet e mëdha që kërkojnë këto kohë të vështira.

Të dashur bashkëqytetarë,

Ne jemi këtu për ta nisur së bashku përballjen dhe punën për ndërtimin e të ardhmes që cdo shqiptar dëshiron dhe meriton.

Dhe me forcën tuaj e vendosmërinë tonë, me ndihmën e Zotit, dhe për hir të Shqipërisë e të fëmijëve te saj, do ja dalim mbanë.