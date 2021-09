Zbulohet fjalimi i Ronaldos për lojtarët te Manchesteri: Unë jam kthyer këtu për dy arsye

Cristiano Ronaldo mund të jetë një ardhje e re në Manchester United, por ai nuk është i panjohur dhe është vendosur menjëherë si udhëheqës i dhomës së zhveshjes, siç dëshmohet nga fjalimi që ai u bëri shokëve të tij të rinj të skuadrës para fitores së tyre kundër Newcastle United fundjavën e kaluar.

Sulmuesi portugez është një lojtar me pritshmëri të larta si nga ai ashtu edhe nga ata përreth tij. Ronaldo gjithashtu është kthyer në Old Trafford me një mision, dhe në prag të debutimit të tij të dytë ai u bëri thirrje shokëve të tij që ta ndihmojnë atë të jetë i suksesshëm.

”Fjalimi i Ronaldos ishte shumë i fuqishëm dhe ngritës. I gjithë grupi i lojtarëve dhe stafit stërvitor dëgjuan në heshtje”, tha një burim për gazetën The Sun.

“Ai u tha shokëve të tij të skuadrës: ”Unë jam kthyer në Man United për dy arsye. E para është sepse e dua klubin. E dyta është se e dua mentalitetin fitues që lind në radhët e këtij klubi.

Unë nuk jam kthyer për të qenë një nxitës i tifozëve. Nëse ju djema doni të keni sukses, atëherë kam nevojë që ju ta doni këtë klub nga zemra juaj. Ju duhet të hani, të flini dhe të luftoni për këtë klub. Pavarësisht nëse luani apo jo, ju duhet të mbështesni shokët tuaj të skuadrës dhe të jepni gjithmonë 100 për qind për klubin”.

Mesazhi i 36-vjeçarit ishte i qartë: ai është këtu për të fituar dhe ai beson se lojtarët e Manchester United kanë atë që duhet për ta ngritur klubin aty ku ai mendon se i përket.

“Unë jam këtu për të fituar dhe asgjë tjetër. Fitorja na sjell lumturi. Unë dua të jem i lumtur, po ju?”, tha Ronaldo, sipas burimit të The Sun.

“Ju jeni të gjithë lojtarë të mrekullueshëm dhe unë besoj në ju, përndryshe nuk do të isha kthyer. Tifozët do t’ju mbështesin nëse jepni më të mirën tuaj. Unë thjesht dua të krijoj një mentalitet fitues, kështu që kur të dal në pension një ditë, ai mentalitet do të mbetet, dhe ky grup lojtarësh do të dominojë futbollin, siç bëmë në të kaluarën.

“Unë do të bëj çmos për ekipin, por kam nevojë edhe për mbështetjen tuaj. A jeni gati për të luftuar? A jeni gati të lini gjithçka në fushë?”

Pasi dëgjuan fjalimin e tij të ngarkuar emocionalisht, lojtarët dhe stafi i Djajve të Kuq i dhanë duartrokitje udhëheqësit të tyre të ri.