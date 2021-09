Ronaldo shkruan historinë në Champions League

Ronaldo është bërë njëri prej futbollistëve me më së shumti paraqitje në histori të Ligës së Kampionëve, 177 – duke barazuar Iker Casillasin.

36-vjeçari Cristiano Ronaldo e ka nisur nga fillimi sfidën me Manchester United kundër Young Boys në Ligën e Kampionëve, ku ka shënuar gol dhe anglezët po fitojnë 1-0.

Për CR7 është paraqitja e 177 në Champions League, dhe ka arritur një rekord historik.

Ai e barazoi Iker Casillasin si lojtarët e vetëm me më së shumti paraqitje në Ligën e Kampionëve, derisa do të tentojë ta thyejë atë në sfidën e radhës në fund të shtatorit.

Pasi debutoi me dy gola dy gola në Premierligë në epokën e dytë me Djajtë e Kuq, sonte do të tentojë që arritjen historike në Ligën e Kampionëve ta bëjë me gol.

Ai regjistron tashmë 55 paraqitje, ka shënuar 16 gola me fanellën e Djajve të Kuq – derisa është golashënuesi më i mirë në histori me 135 gola.