Sondazhi: Qytetarët e BE favorizojnë Kancelaren gjermane para presidentit francez

Shumica e qytetarëve të BE-së favorizuan kancelaren gjermane para presidentit francez, zbuloi një sondazh i kryer nga Këshilli Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë (ECFR), transmeton Anadolu Agency (AA).

Hulumtimi i ECFR-së, i titulluar “Pas Merkelizmit: Çfarë presin evropianët nga Gjermania paszgjedhore”, u bazua në një sondazh të kryer në 12 vende të BE-së, përfshirë Austrinë, Danimarkën, Francën, Gjermaninë, Italinë, Poloninë, Portugalinë, Spanjën, Suedinë, Holandën, Bullgarinë dhe Hungarinë.

Anketa e kryer midis fundit të majit dhe fillimit të qershorit 2021, përfshiu mbi 16.000 të anketuar.

Në përgjigje të pyetjes “nëse do të kishte zgjedhje për presidentin e Evropës dhe dy kandidatët e vetëm do të ishin Emmanuel Macron ose Angela Merkel, për kë do të votonit?”, mbi 40 për qind e të anketuarve favorizuan Merkelin para Macron-it.

“Fakti që Merkel është shumë më e popullarizuar se Macron jo vetëm në Holandë dhe Spanjë, por edhe në Portugali dhe Danimarkë, tregon se sa ajo mund të jetë një forcë integruese në skaje të ndryshme të BE-së”, tha gazeta.

Hulumtimi sugjeroi gjithashtu se një numër i konsiderueshëm i të anketuarve “i besojnë Berlinit që të udhëheqë BE-në, veçanërisht në çështjet financiare dhe ekonomike, si dhe demokraci dhe sundim të ligjit”.