Zëdhënësja e Grupit Parlamentar të PD, Orjola Pampuri ka reaguar ndaj masakaradës së Ramës në Kuvend.

“Hajduti serial i votave që s’i heq dot duart nga fletët e votimit, ky që mbushi Shqipërinë me plehra në mes të verës me skemë mafioze luan filma në Kuvendin e zaptuar me kriminelë!”, shkruan Pampuri në reagimin e saj.