Berisha paralajmëron Ramën: Të më presë në Parlament se do të dijë unë çfarë ti bëj…

Ish-Kryeministri Berisha ka paralajmëruar direkt Ramën se dota ketë aty në Parlament përballë dhe se opozitarizmi i deritanishëm do ti duket lule me atë që do të shikojë. “E them këtë sepse ai dëshmoi ligësinë e tij ndaj kundërshtarit politik dhe synoi eleminimin të opozitarizmit”, tha Berisha.

“Të më presë aty në Parlament se do të dijë çfarë këtij mënxyre kombëtare. Po pres me padurim ti oërvishem në Parlament. Fjala ime do të shkëlqejë aty se do të jetë e vërteta.

Edi Rama vjen në parlament si mynxyrë kombëtare, si autor i fatkeqësive njëra-pas-tjetrës kombëtare, që nga koha e Jorgo Kristaq Zografi dhe Enver Hoxha, Rama vjen në parlament si njeriu i cili në tetë vite ka grabitur me klanin e tij miliarda e miliarda e ka përfunduar gjithsej rrugë të lëna nga unë në mes, 37 kilometra rrugë, në 8 vite, në një kohë kur në 8 vite me paratë e shqiptarëve dhe borxh 63% u ndërtuan 11,300 kilometra rrugë, Edi Rama vjen si një vasal i pështirosur i Aleksandar Vuçiçit… është autor ky i asaj çfarë ndodhi në Mal të Zi, pasi merr ky një luftë-nxitës, një Gëbels të Millosheviçit… dhe Edi Rama ka kaq vite që i bën make-up-in atij, që e paraqet atë si njeriun e ujdisë dhe marrëveshjes në një vasalitet të pështirë.