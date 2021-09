Denoncimi i emigrantit: 1 mijë paund për një pasaportë në ambasadën shqiptare në Londër!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një emigranti, i cili shkruan se, për të marrë një pasaportë në ambasadën shqiptare në Londër duhet të paguash 1 mijë paund.

Emigrant shkruan se, ligjin në ambasadë e bëjnë ish-gruaja e Alket Hysenit, motra e Igli Toskës, gruaja e Alfred Pezës si dhe Alda Talharaj, motra e një prokurori në shqipëri.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

1000 paund per 1 pasaport ne Londer!

Emigrantet detyrohen te blejne pije alkolike qe shesin aty punonjese te ambasades!

Lexoni denoncimin e emigranitit dixhital! sb

Pershendetje Dok Berisha.

Dua te denocoj nje fakt qe ndodh ne ambasaden shqiptare ne Londer.

Aty kryesojne motra Igli Toskes Mamica hajdute me cizme, Alda Talharaj nusja e nje perkurori ne shqiperi, kjo e ka kthyer ambasaden ne zyre marketing duke detyruar qytetaret ne kembim te aplikimit te blejne pije alkolike te cilat I tregton kjo, te thyejne taksat tek kjo si Accounts Financiare plus pageses nen dore

Ish nusja Alket Hysenaj e cila ka nje detyre tjeter ne ambasade pseudonimi Gucci ,dhe me ne fund konsulle eshte emruar nusja Alfred Pezes.

Me urdher te konsulles njerzit do paguaj nga 1000 pund per aplikim per pasaporte shqiptare sepse thot kan punuar Maloket .

Ne zemer te Europe’s Londer , qytetaret kan paguar shume lek per te ikur nga regjimi edi rames ai perseri na ndjek si hije me keta njerz te korruptuar deri ne palce..!