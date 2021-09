Shprehitë ushqimore që ndikojnë negativisht në shëndetin mendor

Lidhja midis dietës dhe disponimit është e dokumentuar mirë, por gjithmonë ka më shumë për të mësuar. Një studim i ri i botuar në Journal of Personalized Medicine ka zbuluar disa zakone specifike të të ngrënit që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në mirëqenien mendore.

Studimi arriti në përfundimin se – në krahasim me meshkujt – femrat kanë më shumë gjasa të kenë një lidhje më të theksuar midis shëndetit mendor dhe dietës.

“Ushqimi i shpejtë, heqja dorë nga mëngjesi, kafeina dhe ushqimet me një indeks të lartë glikemik janë të gjitha të lidhura me çrregullimet mendore te femrat e pjekura”, shpjegon autorja e studimit Lina Begdache, një profesoreshë asistente e studimeve të shëndetit dhe mirëqenies.

Ankthi është një efekt anësor i zakonshëm i konsumimit të shumtë kafeinës, ushqimet me një indeks të lartë glikemik ka të ngjarë të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak që mund të ndikojnë në gjendjen shpirtërore, ndërsa ushqimi i shpejtë nuk është i mirë për trupin – kështu që pse do të ishte i mirë për mendjen?

Derisa shumë kërkime të mëparshme kanë konsideruar lidhjen midis dietës dhe shëndetit mendor, me këtë studim, Begdache shpresonte të shihte nëse rregullimi i dietës dhe faktorëve të jetesës mund të përmirësojnë mirëqenien mendore.

“Interesante, ne zbuluam se për modelet e pashëndetshme të të ushqyerit, shkalla e stresit mendor ishte më e lartë te fermat sesa te meshkujt”, thotë ajo, duke shtuar se kjo do të thotë se gratë në veçanti duhet të mendojnë dy herë për rutinën e tilla në shprehitë ushqyese.

“Gjetëm një lidhje të përgjithshme midis një diete të shëndetshme, pas një praktike të shëndetshme dietetike, stërvitjes dhe mirëqenies mendore”, shpjegon Begdache.

Ajo shton se me këtë studim, zbuluan se ushtrimet ulën ndjeshëm lidhjen negative, veçanërisht për shkak të ndikimit negativ të ushqimit të shpejtë dhe ushqimeve me një indeks të lartë glikemik. Disa ushqime, të tilla si frutat dhe perimet me gjethe jeshile të errët, gjithashtu kanë pasur një lidhje pozitive me mirëqenien mendore.

Bazuar në hulumtimet e tyre, arrihet në përfundimin se ushqimi më i mirë dhe ushtrimet e duhura mund të jenë vija e parë e mbrojtjes për mirëqenien mendore.