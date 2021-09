BioNTech: Misioni i radhës është vaksina kundër kancerit

Mund të kemi harruar, por në vitin 2019 BioNTech ishte në fazën e hershme e përqendruar fort në vaksinat kundër kancerit, para se të katapultohej në skenën botërore me vaksinën e saj anti-COVID.

Tani, kompania gjermane ka lëshuar një kujtesë të misionit të saj origjinal R&D me fillimin e provës së parë të fazës 2 të BNT111 – i pari nga disa kandidatë për vaksinat e kancerit – në pacientët me kancer të lëkurës.

Para-pandemisë, plani ishte që të fillonte edhe faza 2 dhe faza 3 e BNT111 në 2020, por pas partneritetit me Pfizer dhe COVID-19 që konsumoi vëmendjen e saj, afatet kohore u shtyen.

Studimi i fazës 2 po teston BNT111 në kombinim me frenuesin PD-1 të Regeneron / Sanofi Libtayo (cemiplimab) në pacientët me melanomë të përparuar të cilët kanë rikthyer pas ose nuk kanë pasur reagim ndaj trajtimit me një ilaç frenues PD-1 / PD-L1.

Meqenëse vetëm rreth një e treta e pacientëve vlerësohet se i përgjigjen terapisë së bllokadës PD-1 / PD-L1, ekziston një nxitje në industrinë e farmacisë për të zhvilluar imunoterapi të kombinuara të kancerit që mund të rrisin atë proporcion.

BNT111 është kandidati kryesor i produktit nga platforma FixVac e BioNTech dhe bazohet në një kombinim të katër antigjeneve të koduara nga mRNA, të shoqëruara nga tumori – NY-ESO-1, MAGE-A3, tirosinase dhe TPTE – që janë krijuar për të stimuluar një imunitet përgjigje kundër një kanceri.

Vaksina ka treguar tashmë prova të sigurisë dhe efikasitetit paraprak në fazën 1, prova e dozës Lipo-MERIT e raportuar vitin e kaluar, e cila përfshinte pacientë të avancuar të melanomës të trajtuar më parë me frenues PD-1 / PD-L1. Efikasiteti u vlerësua në një nëngrup prej 42 pacientësh të trajtuar me goditje si monoterapi ose së bashku me një ilaç anti-PD-1.

Midis grupit prej 25 personash që iu dha vaksinë më vete, ishte një pacient i cili kishte një largim të plotë të tumoreve që ishin përhapur nga vendi origjinal. Tre të tjerë patën përgjigje të pjesshme me një zvogëlim të madhësisë së tumorit, dhe shtatë panë që sëmundja e tyre u stabilizua ndërsa rritja e tumorit u ndalua.

Grupi i kombinuar prej 17 pacientësh kishte gjashtë përgjigje të pjesshme, përfshirë pesë në 10 pacientë me një dozë prej 100 mcg të BNT111 plus anti-PD-1. Prova e fazës 2 – e quajtur BNT111-01 – po regjistron 120 pacientë dhe do të krahasojë kombinimin me secilin prej ilaçeve të dhëna vetëm dhe pritet të përfundojë në mes të vitit 2022.

Ndërkohë, BioNTech synon të fillojë provat në fazën mesatare të dy vaksinave të tjera të kancerit – kandidati për FixVac BNT113 për kancerin e kokës dhe qafës dhe imunoterapinë specifike të neoantigjenit (iNeST) të partnerizuar me partner të Genentech në tumore të shumëfishta të forta – para fundit të vitit.

“Ne ishim në gjendje të demonstronim potencialin e vaksinave të mARN në adresimin e COVID-19”, tha lemzlem Türeci, bashkëthemeluese dhe zyrtare kryesor mjekësore e BioNTech. “Ne nuk duhet të harrojmë se kanceri është gjithashtu një kërcënim global për shëndetin, madje edhe më keq se pandemia aktuale”, shtoi ajo.