Berisha publikon videon: Shkollat e Kukësit në gjendje të mjeruar, Gjici merret me ahengje

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar një video ku shikohet gjendja e mjeruar në shkolat e Kukësit në fillimin e vitit të ri shkollor. Berisha shkruan se, narkokryetari merret me ahengje dhe jo me punë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Kjo eshte pregatitja per vitin e Ri shkollor per shkollat e Kukesit!

Narkokryetari merret me ahengje dhe jo me pune.

Lexoni mesazhin dhe shikoni videon e qytetarit dixhital! sb

Doktor pershendetje kjo vidio pasqyron aktualitetin dhe gjendjen mjerane te shkolles 9-vjeqare geshtenje kalis te rrethit kukes .ne oborrin e shkolles eshte ndertuar nje qender shendetesore para 10 vitesh ketu doktor pamjet flasin vete .narkoxhici duke bere ndarje selektive nuk perdor as edhe gelqere .mungon uji I pijshem .xhama nuk ka fare .investim zero . Kjo eshte pregatitja e tij per vitin e ri shkollor. Ai e ka mendjen vetem te vjedhe.